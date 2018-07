Sacrificio d’amore 2, anticipazioni sesta puntata: il matrimonio di Brando e Lucrezia

Sacrificio d’amore 2, anticipazioni puntata 8 Agosto

Continua la messa in onda della seconda stagione di Sacrificio d’amore, la fiction di Canale 5 che vede protagonisti Francesco Arca e Francesca Valtorta. Nonostante gli ascolti non entusiasmanti Mediaset ha comunque deciso di mandarne in onda le restanti puntate. Complice dell’insuccesso è sicuramente anche il continuo cambio di palinsesto e la lunga pausa tra la prima e la seconda stagione. La settimana prossima inoltre Sacrificio d’amore viene nuovamente accantonata per dare spazio al programma Temptation Island. La sesta puntata, infatti, non andrà in onda Mercoledì 1 Agosto, ma Mercoledì 8 Agosto.

Brando sceglie Lucrezia

Le vicende si fanno sempre più complicate in Sacrificio d’amore. Si avvicina il giorno delle nozze di Brando e Lucrezia e le persone intorno a loro cercano in tutti i modi di fargli cambiare idea. Nonostante questo, però, Brando è sempre più convinto di voler sposare Lucrezia. Il giorno del matrimonio è ormai tutto pronto e ad assistere alla cerimonia c’è anche Silvia. Quest’ultima, vedendo Brando sul punto di sposare un’altra donna, si sente male. La reazione della donna fa intendere a Lucrezia che tra i due ci sia stato qualcosa. Lucrezia corre a rifugiarsi in sacrestia, ma viene raggiunta da Brando. Quest’ultimo le confessa di aver avuto una relazione in passato con Silvia, ma di aver distrutto qualsiasi cosa lo legasse a lei. Brando le dichiara di volere solamente lei al suo fianco. Lucrezia, date le parole di Brando, si convince e i due possono quindi finalmente convolare a nozze.

Il malessere di Silvia

Dopo lo svenimento di Silvia durante il matrimonio di Brando e Lucrezia, Corradi è furioso, capisce che sua moglie è ancora legata al suo ex amante. L’aria in casa è tesissima, Corradi non riesce a perdonare ancora una volta Silvia e decide di cacciarla via. Inoltre torna dalla Signorina Maffei e tra i due sembra succedere qualcosa. Sacrificio d’amore vi aspetta Mercoledì 8 Agosto in prima serata su Canale 5.