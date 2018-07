Sacrificio d’amore 2, anticipazioni quarta puntata: Lucrezia incinta di Brando

Sacrificio d’amore 2, anticipazioni puntata 18 Luglio

È da poco andata in onda la terza puntata di Sacrificio d’amore. La fiction vede protagonisti Francesco Arca e Francesca Valtorta ed è da poco tornata in onda con la seconda stagione. Sacrificio d’amore, infatti, era stata interrotta a causa degli ascolti troppo bassi e Mediaset ha deciso così di dividerla in due stagioni. Complice la stagione estiva, però, tutti i buoni propositi non sono serviti a nulla. Sacrificio d’amore continua ad ottenere ascolti bassi. Inoltre la messa in onda viene di nuovo slittata a causa dei Mondiali. La quarta puntata, infatti, andrà in onda Mercoledì 18 Luglio in prima serata su Canale 5.

Lucrezia aspetta un figlio

Cosa accadrà nella quarta puntata di Sacrificio d’amore 2? Scopriamolo insieme. Maddalena capisce che l’amore per Silvia rappresenta per Brando l’unica salvezza possibile. Decide quindi di andare a trovare il fratello al sanatorio per confessargli il sacrificio d’amore compiuto da Silvia. Una volta, però, che arriva sul posto Maddalena vede suo fratello insieme a Lucrezia e percepisce la sua felicità. La ragazza decide quindi di non dirgli più nulla. Intanto Silvia e Carlotta intendono progettare un secondo binario e colgono l’occasione al volo quando avviene un’esplosione alla ferrovia.

Lucrezia rischia la vita

Lucrezia annuncia a Brando di aspettare un bambino. La donna, però, comincia a non sentirsi bene e dopo essere stata visitata riceve dal dottor Riga una brutta notizia. Lucrezia, infatti, non deve portare a termine la gravidanza perché rischia di morire. Cosa accadrà? Non ci resta che aspettare la quarta puntata di Sacrificio d’amore 2 in onda Mercoledì 18 Luglio su Canale 5 in prima serata.