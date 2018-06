Sacrificio d’amore 2, anticipazioni terza puntata: arriva un nuovo personaggio

Sacrificio d’amore 2, anticipazioni

È da poco tornata su Canale 5 la fiction Sacrificio d’amore, andata in onda lo scorso autunno e che vede protagonisti gli attori Francesco Arca e Francesca Valtorta. Sacrificio d’amore era stata sospesa a causa degli ascolti troppo bassi. La produzione ha così deciso di dividerla in due stagioni e di mandarne in onda la seconda parte in estate. Nonostante tutti i più grandi presupposti Sacrificio d’amore non sembra riuscire a coinvolgere i telespettatori. Gli ascolti continuano infatti ad essere bassi. Scopriamo però cosa accadrà nella terza puntata in onda Mercoledì 4 Luglio in prima serata su Canale 5.

Sacrificio d’amore 2, l’arrivo di Nanà

Cosa accadrà nella terza puntata della seconda stagione di Sacrificio d’amore? Scopriamolo insieme. Mentre Silvia è riuscita finalmente a riabbracciare suo figlio, Brando si avvicina sempre di più a Lucrezia. La morte di Giosuè, infatti, sembra avvicinarli particolarmente. I due scoprono di avere un’importante complicità che può ben presto sfociare in qualcos’altro. Inoltre il loro legame gli permette di farsi forza l’uno con l’altra per riuscire così a superare il lutto per la perdita di Giosuè. Nel frattempo facciamo la conoscenza di un nuovo personaggio. In città infatti arriva la bella Nanà che sembra portare un bel po’ di scompiglio tra gli abitanti. Si tratta di un’artistica eccentrica che riesce addirittura a catturare l’attenzione della signorina Maffei. Infine la truffa commessa da Leopoldo porta conseguenze gravi a Corrado e Alberto, ignari di tutto ciò che il padre ha fatto.

Sacrificio d’amore 2, terza puntata

Cosa accadrà tra Lucrezia e Brando? Che conseguenze porterà l’arrivo di Nanà? Tanti nuovi colpi di scena ci aspettano in questa nuova stagione di Sacrificio d’amore. La terza puntata di Sacrificio d’amore 2 andrà in onda Mercoledì 4 Luglio in prima serata su Canale 5.