Sabrina Salerno torna in tv: nuovo programma in arrivo

Nuovo programma televisivo per Sabrina Salerno: il gossip

Gradito ritorno in tv. Stando a quanto si legge su Dagospia, Sabrina Salerno potrebbe essere la protagonista di un nuovo programma televisivo. Quale? Al momento non ci è dato sapere di più ma pare che le ultime sensuali foto della cantante abbiano lasciato il segno. Negli scorsi giorni la 51enne ha condiviso sul suo account Instagram degli scatti piuttosto piccanti, che hanno letteralmente infiammato il web. E pare che dopo tale successo qualcuno sia intenzionato a riportare la Salerno sul piccolo schermo dopo tanti anni di assenza. Di recente la cantante e showgirl è stata ospite di alcune trasmissioni Rai, in particolare Domenica In e Non disturbare, ma un ritorno in grande stile, da protagonista, sarebbe tutt’altra cosa.

Le ultime news su Sabrina Salerno

“Gira voce che gli scatti della bombastica Sabrina Salerno non siano passati inosservati. Un programma televisivo avrebbe messo gli occhi su di lei e sarebbe pronto per una proposta importante”, si legge sul portale di Roberto D’Agostino. Sarà vero? E in quale trasmissione potrebbe tornare protagonista la Salerno? In attesa di scoprirlo Sabrina non resta di certo con le mani in mano. Negli ultimi anni l’artista ha trovato grande successo in Francia, dove è protagonista dello spettacolo itinerante Stars 80, che va in scena negli stadi e nei palazzetti francesi, facendo sempre il tutto esaurito.

Sabrina Salerno oggi: la nuova vita

Divisa tra l’Italia e la Francia, Sabrina Salerno resta molto legata alla sua famiglia. La showgirl è felicemente sposata dal 2006 con il marito Enrico. La coppia ha un figlio, Luca Maria, che è molto affezionato alla madre. “Il nostro amore e la nascita di nostro figlio mi hanno fatto fare pace con me stessa e scoprire il vero senso della vita”, ha assicurato Sabrina.