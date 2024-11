Sabrina Salerno, rischio asportazione seno: reazione da applausi

Sabrina Salerno, in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, ha spiegato nel dettaglio il suo quadro clinico dopo la quadrectomia dello scorso settembre, ossia l’intervento chirurgico che consiste nella rimozione di una porzione di mammella comprendente una neoplasia. L’operazione è stata necessaria dopo la scoperta di un nodulo maligno. Tutto ha avuto inizio il 24 luglio. Stava per partire per gli Usa per alcuni impegni professionali quando l’hanno chiamata dall’ospedale in cui aveva sostenuto degli esami di prevenzione, spiegandole che c’era qualcosa di grave e che bisognava agire il prima possibile.

Sabrina Salerno, cancro: la diagnosi e la radioterapia

La cantante, ricevuta la diagnosi, è stata colta da un profondo sconforto. Ma non è persona che si piange addosso. E infatti ha immediatamente cercato di risollevarsi e di rimanere positiva. “Intanto – ha raccontato – visto che sono un personaggio pubblico, ho voluto vedere nel tumore un’opportunità anche per gli altri, invitandoli a fare prevenzione, che è la prima cura”. Sui social in tantissimi le hanno espresso vicinanza e sostegno. Anche diversi colleghi famosi l’hanno contattata: “Tanti e commoventi (messaggi, ndr): dopo averne letto alcuni mi sono messa a piangere. Ma non dirò mai di chi sono, questa è una cosa personalissima”.

Il tumore ha colpito quella parte del suo corpo che l’ha resa un’icona. “Sì, certo – ha spiegato la Salerno -. Ma la prima cosa che ho detto, facendo ridere tutti, è che forse era la volta buona per fare l’intervento di riduzione del seno che sogno da sempre. Al di là delle battute, l’estetica in questi casi passa in secondo piano”. E adesso cosa dovrà fare? I medici dell’ospedale di Treviso che l’hanno in cura le stanno facendo seguire un percorso che prevede la radioterapia: “Soltanto per un punto mi sono risparmiata la chemio. Ma ovviamente navigo a vista. E se in futuro avrò una recidiva e sarà necessario, farò la mastectomia”. La cantante genovese, quindi, mette in conto che esiste il rischio che un giorno potrebbe esserle asportato il seno. Se ciò dovesse accadere, non ne farà una tragedia. Una reazione da applausi e da donna forte.

Sabrina Salerno, al suo fianco ci sono il marito e il figlio

Quando le è stato domandato come suo marito Enrico Monti e suo figlio Luca Maria stiano vivendo la situazione, Sabrina ha risposto che il compagno ha preso la questione senza farne particolari drammi in quanto guidato dal suo “solito ottimismo” “Mi dice che sono fortunata, e ha ragione. Il mio è un tumore aggressivo, ma ce ne sono di più gravi“, ha ricordato la Salerno che ha aggiunto che suo figlio è molto razionale e misurato. “So che la notizia lo ha scosso, ma non lo ha dato a vedere”, ha rivelato l’artista. “E per me rappresenta un esempio formidabile: si alza tutte le mattine alle 6.30 per andare a Venezia all’università, dove frequenta Economia e studi internazionali in inglese, sta imparando il cinese, fa boxe”.

Sabrina ha raccontato che la malattia le ha mostrato alcune cose da un punto di vista diverso. Ad esempio? “Beh, ho capito chi sono i veri amici e chi si informa solo per morbosità”. Spazio infine a una riflessione sul tema relativo alla morte. La Salerno ha dichiarato che ci pensa “sì e no” e che quando ci riflette, ciò che la fa soffrire è che, laddove dovesse andarsene prima dei suoi cari, prova dolore all’idea che questi sarebbero tormentati dalla sua dipartita. “Io voglio che siano felici”, ha concluso.