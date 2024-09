Sabrina Salerno, tumore: parlano i chirurghi che l’hanno operata

Sabrina Salerno, nelle scorse ore, è stata operata per rimuovere il tumore al seno che le è stato diagnosticato lo scorso luglio. La stessa cantante, nella giornata di mercoledì 18 settembre, ha reso noto tramite un post Instagram che si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico per via di un nodulo maligno. Tutto è filato liscio, come confermato dalla Salerno e dall’equipe medica che l’ha curata.

“Sto bene, l’operazione andata bene”, ha spiegato l’artista dal lettino d’ospedale dopo aver subito l’intervento. La Salerno ha poi ringraziato le tantissime persone che l’hanno contattata in queste ore manifestandole vicinanza e sostegno. Per quel che riguarda i dettagli dell’operazione, hanno parlato con il magazine Vanity Fair i chirurghi dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso che hanno svolto l’operazione.

Sabrina Salerno, parlano i medici che l’hanno operata

“Si trattava di una lesione non palpabile evidenziata ad una mammografia eseguita per prevenzione che ha reso necessario un intervento di quadrantectomia mediante centraggio con biopsia del linfonodo sentinella”, ha riferito il chirurgo Christian Rizzetto.

Per quadrantectomia si intende un’incisione applicata su un’area limitata che viene effettuata quando viene riscontrato un tumore di stadio iniziale, detto “in situ” in quanto le cellule maligne sono concentrate in una zona molto limitata ed evidente. Durante l’intervento si procede con l’asportazione della parte malata e di una parte sana per la “pulizia dei margini”.

Oltre alla quadrantectomia è stato svolto un intervento di oncoplastica, eseguito dal chirurgo plastico Giorgio Berna: Quest’ultimo ha spiegato che “dopo aver eseguito la quadrantectomia si è provveduto al rimodellamento della ghiandola mammaria per restituirne la forma e riequilibrare i volumi. L’incisione è stata periareolare per rendere la cicatrice non visibile”. Dunque anche la parte estetica della mammella di Sabrina Salerno è salva e, nonostante l’intervento di rimozione del nodulo maligno, non ci sono evidenti cambiamenti.

L’equipe medica ha sottolineato che l’operazione ha avuto successo grazie anche al fatto che il tumore è stato scoperto in una fase iniziale, come evidenziato dal direttore generale Francesco Benazzi. “Questo conferma una volta di più l’importanza della prevenzione“, ha aggiunto il camice bianco.

Sabrina Salerno e l’annuncio della scoperta del tumore

La cantante, fino a poche ore prima di essere operata, non ha mai detto pubblicamente di essere stata aggredita da un tumore al seno. Ne ha parlato per la prima volta il 18 settembre, spiegando di aver scoperto, grazie a un controllo di routine, di essere stata colpita dalla malattia lo scorso luglio. Così come i medici che l’hanno operata e curata, ha ribadito quanto sia importante la prevenzione.