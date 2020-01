Sabrina Salerno a Sanremo: outifit e richieste strane dei fan (i piedi)

Il ritorno di Sabrina Salerno a Sanremo. Ospite a Radio 1 a Un giorno da Pecora, la cantante ammette l’emozione per la nuova avventura e svela un dettaglio sugli outfit che indosserà all’Ariston

La cantante simbolo degli anni ’80 torna sul palco di Sanremo dopo quasi 30 anni, quando partecipò come concorrente in gara insieme alla collega Jo Squillo con la canzone “Siamo Donne”. Ospite presso la trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Sabrina Salerno espone la sua commozione per il suo ritorno in tv. La cantante sarà presente alla seconda e quinta puntata del Festival.

La showgirl confessa: “Per me è come tornare a casa”. Dettagli inediti sul look per l’evento

“Cosa farò a Sanremo? Porterò il mio essere solare e la mia voglia di divertirmi. Poi io ho abitato a Sanremo per dieci anni, dai 5 ai 15 anni, per me è come tornare a casa”. Ospiti insieme alla cantante, anche diverse donne dello spettacolo. “Io sarò al Festival nella serata di mercoledì, con Emma D’Aquino e Laura Chimenti, le giornaliste del Tg1, e poi il sabato con Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello. Lavorare con le donne mi piace, mi diverte”. Sabrina poi anticipa alcuni particolari suoi look con i quali sarà ospite nella città dei fiori. “Non vorrei mettere i tacchi alti ma i ‘Camperos’, gli stivali texani, ci ho pensato ieri. Mica vorrete farmi fare le scale coi tacchi alti!”. La cantante, durante l’intervista, ha poi raccontato un aneddoto sulle richieste strane che le fanno sul web: “Quella di far vedere i piedi è la più normale. È pieno di casi strani”.

La felicità sui social: “Affronto questa avventura in una veste diversa”

La cantante è molto attiva in rete. Qualche giorno fa, infatti, la Salerno ha cinguettato su Twitter: “Felice di tornare a Sanremo, città che mi ha già visto nel ’91 in veste di cantante. Ho abitato a Sanremo per 10 anni: per me salire sul palco dell’Ariston, ha un significato importante”.