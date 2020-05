Sabrina Salerno non dorme più a causa del Coronavirus: per quest’anno niente ristoranti e vacanze

Tra i tanti italiani che non riescono a dormire per questo maledetto Coronavirus c’è anche Sabrina Salerno. La nota cantante e showgirl, vista all’ultimo Festival di Sanremo accanto all’amico Amadeus, soffre di insonnia da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria. Emergenza che ha stravolto le sue abitudini di vita e di lavoro. Sabrina è stata costretta a cancellare oltre 150 concerti, divisi tra l’Italia e l’estero, dove è una delle artiste italiane più apprezzate. Non solo: la 52enne ha pure deciso che farà a meno di ristoranti e vacanze fino a quando la scienza non riuscirà a trovare un vaccino per contrastare il Covid-19.

Le parole di Sabrina Salerno sul Coronavirus: stress e paura per la cantante

“Il mio problema è che ho un grande sonno, crollo subito, ma poi mi sveglio nel cuore della notte e non riesco più ad addormentarmi per via della preoccupazione e dello stress di questo periodo. E quindi ricorro ad un ansiolitico. Parlando con le mie amiche ho scoperto che siamo un po’ tutti dipendenti dalle gocce per dormire”, ha raccontato Sabrina Salerno al settimanale Nuovo. La showgirl ha assicurato che la sua vita non è cambiata molto con la Fase 2: “Tanto non posso lavorare. Di certo non andrò al ristorante con due metri di distanza. Starò a casa finché non ci sarà il vaccino e ho i miei dubbi che possa essere disponibile prima di gennaio. Al massimo andrò dal parrucchiere e a fare la ceretta. Vacanze? Quest’anno non me ne importa nulla del mare. Non andrò da nessuna parte, ho l’incubo del contagio. Mi stressa persino fare la spesa!”.

Sabrina Salerno in quarantena con il marito Enrico e il figlio Luca Maria

Sabrina Salerno sta affrontando questo periodo complicato con il marito Enrico, imprenditore tessile, e il figlio Luca Maria che oggi ha 16 anni. Una convivenza forzata che è andata alla grande, Sabrina ha infatti assicurato di non aver mai litigato con Enrico: “Abbiamo superato l’esame brillantemente”.