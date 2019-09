Sabrina Paravicini torna a casa dopo l’operazione: il messaggio commuove

Sabrina Paravicini: continua la lotta al tumore dell’attrice, dopo l’operazione torna finalmente a casa

Continua la lotta al tumore al seno dell’attrice Sabrina Paravicini. Conosciuta da tutti per il ruolo di Jessica nella fiction Rai Un Medico in Famiglia, la Paravicini ha sempre tenuti aggiornati i suoi fan circa le sue condizioni di salute. L’annuncio della malattia aveva rattristato tutti ma Sabrina è pronta a combattere, con il figlio accanto. Ad annunciare la scoperto del cancro al seno era stata proprio lei, spiegando di aver scoperto di essere malata dopo essersi presa una pausa del lavoro per rimanere accanto al figlio, affetto da Sindrome di Asperger. Dopo la chemioterapia è arrivata l’operazione ed ora l’attrice è tornata a casa. Aggiorna ancora chi la sostiene ogni giorno con un lungo messaggio di speranza.

Sabrina Paravicini a casa: come sta ora? Gli aggiornamenti

Lo scorso 5 settembre, la Paravicini si è sottoposta ad un’operazione al seno. La 49 enne aveva anche annunciato che l’intervento era perfettamente riuscito ed ora è tempo di tornare a casa. Così spiega la sua lotta contro il cancro sui social: “Sono a casa. Mi porto in giro in una borsa di stoffa due tubi di drenaggio che a giorni mi toglieranno. Ho due ferite: una sotto l’ascella e l’altra orizzontale al centro del seno. Quando mi medicano non mi guardo, non so quando avrò il coraggio di vedere. Ho detto addio anche al mio capezzolo. Il tumore era già scomparso al 100% prima dell’intervento ma il protocollo, per l’aggressività del mio tumore, prevede la demolizione completa del seno, per sicurezza, per non rischiare una recidiva“. Parole forti ma che fanno riflettere sui veri drammi della vita e quanto il sostegno degli altri e la proprio forza interiore siano importanti ed essenziali per superare il dolore.

Cancro Sabrina Paravicini: il lungo messaggio commuove il web

Il messaggio che Sabrina Paravicini ha condiviso su Instagram ha letteralmente commosso il web. Il racconto dell’operazione, di come sta ora e della vicinanza di altre pazienti in ospedale ha colpito molti suoi followers. “Non ero preparata a tanto dolore fisico. Per me è stata dura, durissima. Il dolore anche solo a respirare“, continua a spiegare l’attrice. I commenti sotto al suo post sono davvero incredibili, Sabrina è arrivata dritto al cuore e chi le vuole più bene le chiede di essere forte, per superare tutto questo dolore.