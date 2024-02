Sabrina Ghio: terribile spavento. Come sta ora la figlia

Ora sta meglio Mia, la figlia di Sabrina Ghio. Aveva raccontato il terribile spavento avuto a causa di ciò che era accaduto alla bambina di un anno e mezzo. L’ex ballerina ha spiegato tra ieri e oggi ciò che è successo alla piccola che l’ha fatta tanto preoccupare.

Dopo ore di ansia, però, ha aggiornato i followers e ha comunicato che per fortuna la nottata è andata bene e la bambina non ha più bisogno dell’ossigeno.

“Aggiornamenti su Mietta: la notte è passata bene e non c’è stato bisogno di mettere l’ossigeno, adesso le hanno fatto le analisi e aspettiamo i risultati!“

Un bello spavento per la Ghio che mercoledì 22 febbraio aveva raccontato com’è successo tutto improvvisamente, tanto che ha dovuto annullare un viaggio. L’ex tronista ha spiegato che stava per partire per Milano quando ha notato che la piccola non stesse bene e ciò che all’inizio sembrava una semplice influenza si è dimostrato qualcosa di più grave. Anche il medico in un primo momento l’aveva rassicurata, continuando a sostenere che la situazione non fosse grave, ma poi si è dimostrato altro.

Infatti Mia, quella sera, era in braccio alla mamma senza reagire. Così, dopo la nottata, ha deciso di portarla in pronto soccorso. Qui i medici sono intervenuti subito e dopo una serie di visite è arrivato il responso. Sembra infatti che la piccola abbia avuto una polmonite e che fosse completamente disidratata.

Ora è ricoverata ed è tenuta sotto osservazione, ma per fortuna, secondo Sabrina, tutto sembra essere sotto controllo e Mia pian piano si sta rimettendo.

Sabrina Ghio: carriera e figli

L’ex ballerina è diventata famosa grazie alla partecipazione ad Amici nel 2004, dove si è classificata seconda. Ma poco dopo ha abbandonato quella carriera per fare l’influencer. Nel frattempo si è sposata con Federico Manzolli ed è diventata mamma di Penelope, nel 2013.

Le nozze non sono durate a lungo e nel 2017 ha deciso di partecipare a Uomini e Donne come tronista ma anche qui non è stata fortunata nel trovare l’amore. Poi nel 2021 ha incontrato Carlo Negri, con cui, a giugno 2022, sono diventati genitori di Mia. Poi ad agosto si sono sposati civilmente.