Sabrina Ghio e il lungo sfogo su Instagram dopo l’intervista a Rivelo

Sabrina Ghio, un fiume in piena su Instagram: dopo le recenti confessioni a Rivelo e la successiva diatriba con Chiofalo e Fiordelisi, l’ex tronista scrive un lungo post per mettere a tacere le polemiche

Ballerina nel talent show Amici di Maria de Filippi, ex tronista di Uomini e Donne ed ora influencer sul web. Una carriera che le ha regalato tanta popolarità: Sabrina Ghio, ora mamma di Penelope, ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua sfera privata nella recente intervista con Lorella Boccia, ai microfoni di Rivelo. La romana ha svelato le difficoltà affrontate durante la gravidanza dovuto al distacco emotivo del padre della bambina; i tradimenti di quest’ultimo e il difficile rapporto con i suoi genitori. Attualmente l’influencer, è felice accanto a Carlo Negri e lavora a tempo pieno sui social. Durante l’intervista, la Ghio ha lanciato alcune frecciatine dirette a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, definendoli ‘morti di fama’. Ne è conseguito un botta e risposta tra la coppia e Sabrina, durante il quale Francesco avrebbe attaccato Sabrina in merito ai suoi ritocchi estetici. Nelle ultime ore, l’ex tronista ha deciso di pubblicare un lungo post sul suo canale ufficiale di Instagram, forse per mettere fine alle polemiche degli ultimi giorni.

Il messaggio della Ghio: “Ricordiamoci di aiutare e supportare invece di offendere e denigrare!”

L’ex ballerina ha deciso di confidare a ruota libera i suoi pensieri e qualche ora fa li ha condivisi con i suoi fan: “Una mamma, a mio parere è bellissima. Ricordiamoci che avere figli cambia la vita, il corpo, la mente, cambia le abitudini, cambia l’anima e il cuore. Ricordiamoci di essere nel 2020 e che i ritocchini non sono più motivo di insulto, visto che ognuno del suo corpo fa quel che vuole. Se qualcosa non ci piace, non siamo tenuti ad insultare. Ricordiamoci di non giudicare, perché non sappiamo cosa si prova ad avere certe esperienze e ricordiamoci di aiutare invece di offendere e denigrare. Non siamo costretti a offendere pubblicamente le persone soprattutto quando il nostro parere non è necessario”.

Il diverbio con Chiofalo e la sua compagna Antonella: lo scontro sui social

Dopo la stoccata a Rivelo, la coppia ha pesantemente risposto alle critiche di Sabrina, affermando di non conoscerla affatto e replicando con offese inerenti agli interventi di chirurgia estetica della Ghio. In seguito, anche l’ex tronista ha pubblicato alcune storie in cui smentiva Francesco sulla loro conoscenza avvenuta nel serale di Uomini e Donne. Forse, dopo tali polemiche, la romana ha voluto sotterrare l’ascia di guerra e concludere nel migliore dei modi la diatriba.