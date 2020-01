Sabrina Ghio replica ad Antonella e Francesco: “Maleducati e falsi”

L’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio ha deciso di rispondere alle dichiarazioni di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi dopo la sua intervista a Rivelo

Dopo l’intervista di Rivelo andata in onda giovedì 23 gennaio, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi hanno preso di mira l’ex ballerina di Amici Sabrina Ghio per le affermazioni fatte sul loro conto nel salotto di Lorella Boccia. I due hanno dichiarato senza mezzi termini che la romana sfrutterebbe i loro nomi per avere pubblicità. La Ghio avrebbe definito ‘mercenari’ i due ragazzi per essersi esposti durante la loro crisi di coppia. Ne è susseguito un botta e risposta senza esclusione di colpi. Dopo le numerose storie in cui sia Chiofalo che la sua compagna hanno etichettato l’ex tronista con vari titoli provocatori, Sabrina ha deciso a sua volta di rispondere alle accuse.

La replica di Sabrina Ghio: “Non vivo di luce riflessa, ho avuto una bella carriera”

Poche ore fa, infatti, la romana ha pubblicato la sua opinione in merito tramite una moltitudine di storie sul suo canale ufficiale di Instagram. “I diretti interessati non hanno perso l’occasione per rispondere, non a tono, bensì in maniera molto maleducata. Mi riferisco a ‘vivi di luce riflessa’, cosa che non ne ho bisogno, non sono una di quelle malate di successo, fama e protagonismo. Ho avuto la mia carriera, tra l’altro anche una bella carriera” ha obiettato l’ex tronista. “Mi è stato detto che sono una stupida, una vecchia rifatta, tra l’altro non ho mai nascosto le mie punturine e i miei ritocchini. Oltre a queste offese, Francesco ha affermato di non sapere chi fossi”.

Il retroscena: l’ex tronista e Chiofalo si conoscevano? Le prove

A questo punto, la romana ha svelato, tramite uno screenshot, che in passato lei e l’ex tentatore hanno già avuto modo di conoscersi, smentendo così le recenti insinuazioni di Chiofalo. “Quando è uscito il problema alla testa di Francesco, io sono stata di un male che voi non avete idea. Io l’ho conosciuto, in alcune serate e a Uomini e Donne. Sono stata molto male per diversi giorni, perché è un ragazzo, perché non si augura a nessuno un’esperienza del genere. Ho pensato talmente a questa cosa che gli ho mandato un messaggio su Instagram. Infine, l’affondo finale: “Francesco, oltre ad essere bugiardo e maleducato, è anche un falso. Essendo una ‘vecchia’ sono una di quelle che ama alzare il telefono e chiamare. Dato che non ci conosciamo e non ce ne frega nulla dell’altro, vi auguro buona vita”.