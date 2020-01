Antonella e Francesco replicano a Sabrina Ghio: è ufficialmente guerra

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo attaccano Sabrina Ghio dopo l’intervista a Rivelo

È ufficialmente guerra tra Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo e Sabrina Ghio. Il battibecco tra i tre – nato dopo che l’ex tronista ha criticato la reazione della spadista al tradimento di Lenticchio – è arrivato in tv. A Rivelo, nel salotto di Lorella Boccia, dove la Ghio non ha esitato a definire Antonella e Francesco “dei mercenari”, ovvero due persone disposte a tutto per soldi, follower e visibilità. Una dichiarazione piuttosto forte che ha stupito il pubblico e che non ha lasciato indifferenti la Fiordelisi e Chiofalo, che hanno prontamente replicato su Instagram dopo la messa in onda della puntata su Real Time.

Antonella Fiordelisi ci va giù pesante con Sabrina Ghio

“Questa signor nulla ormai parla solo di noi, è ossessionata da me. Non ha altri argomenti di cui parlare: l’unica mercenaria sei tu che sfrutti la mia popolarità per avere un po’ di visibilità. L’unica mercenaria sei tu, che stai vivendo di luce riflessa da un bel po’ di tempo”, ha detto Antonella Fiordelisi su Instagram dopo l’intervista di Sabrina Ghio a Rivelo. “Comunque non sono arrabbiata… sai perché? Perché tu hai una certa età e immagino che tu stai avendo anche delle forti vampate quindi per questa volta non fa niente, ti lascio fare”, ha aggiunto la 21enne.

Anche Francesco Chiofalo attacca Sabrina Ghio

“Ma questa chi è? Quando l’ho cercata su Google anche Google mi rispondeva chi c***o è questa… Poi ho capito e praticamente non è nessuno. Io non mi abbasso al suo livello e non mi metto a parlare male di una mamma con una bambina. È una signora piuttosto anziana, andata avanti con l’età, anche se non sembra perché si è tirata la faccia con il ferro da stiro…Non mi metto a insultare visto che ha parlato di mercenari ma lei non ha gli scheletri negli armadi, ha proprio gli zombie. Ma non mi abbasso al suo livello”, ha invece dichiarato Francesco Chiofalo sul suo account social.

Cosa ha detto Sabrina Ghio su Antonella e Lenticchio

Qualche mese fa Sabrina Ghio ha avuto da ridire sulle stories Instagram di Antonella Fiordelisi, quelle nelle quali piangeva con il filtro Lisa & Lena e parlava del tradimento di Francesco Chiofalo (con il quale è tornata insieme di recente). “Alcune persone ci marciano. Non li sto accusando, sto semplicemente parlando ad alta voce… mi stupisco del fatto che… io non mi metterei mai… ma come ca**rola si fa a piangere con un filtro? Quello è essere mercenari!”, ha osservato l’ex tronista di Uomini e Donne a Rivelo.