Sabrina Ghio ha detto di no a Vieri e a Silvio Muccino: la rivelazione

Sabrina Ghio a Rivelo parla di Bobo Vieri e Silvio Muccino: la rivelazione

Sabrina Ghio è tornata in tv, ospite di Lorella Boccia a Rivelo, su Real Time. L’ex ballerina di Amici, oggi web influencer affermata, ha raccontato i suoi inizi nel mondo dello spettacolo e della moda non disdegnando importanti rivelazioni sulla vita privata. Sabrina, che dopo l’esperienza a Uomini e Donne ha trovato l’amore accanto all’imprenditore Carlo, ha confidato di aver detto tanti no lungo il suo cammino. La Ghio non si è mai accontenta e ha sempre cercato di seguire il suo cuore: per questo ha detto di no a due persone note come Christian Vieri e Silvio Muccino.

Sabrina Ghio e quel bacio di Silvio Muccino a Genova

“Quando facevo teatro mi arrivò in camerino un enorme mazzo di rose rosse: era di Silvio Muccino. Mi invitò a prendere qualcosa da bere e portai tutti i miei amici gay per protezione. Ci fu un corteggiamento a cui io non ho mai ceduto. Forse c’è stato un bacio. A Genova mi venne a prendere con il motorino, ci siamo fermati. Lui provò a baciarmi, lo respinsi in modo carino. L’ho rifiutato. Si inc***ò molto e mi lasciò a piedi”, ha raccontato Sabrina Ghio a Rivelo. Durante l’intervista con Lorella Boccia la 34enne ha ammesso di aver rifiutato anche un invito di Bobo Vieri: “Mi chiese di raggiungerlo a Miami, ma io non andai”.

Sabrina Ghio è oggi felice accanto al compagno Carlo

Dopo la fine del matrimonio con Federico, dal quale ha avuto la figlia Penelope, Sabrina Ghio è felice accanto a Carlo. “Spero sia il mio compagno di vita, io vorrei invecchiare con lui”, ha confessato l’ex tronista di Uomini e Donne.