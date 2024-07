Sabrina Ghio incinta: arriva la smentita “sarebbe bello ma…”

Questa mattina si è diffusa la notizia che Sabrina Ghio, ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi ed ex tronista di Uomini E Donne, fosse nuovamente incinta. Una fotografia pubblicata sui social, difatti, ha acceso immediatamente il gossip riguardo una sua presunta nuova gravidanza. Nelle ultime ore, tuttavia, con una storia condivisa sul suo profilo Instagram ufficiale, la diretta interessata ci ha tenuto a fare chiarezza. Capiamo quindi meglio che cosa ha detto e come stanno realmente le cose.

Falso allarme per Sabrina Ghio. E’ difatti arrivata la smentita alla notizia che fosse nuovamente in dolce attesa. E’ stata la stessa ex protagonista di Amici e Uomini E Donne a rivelare di non essere incinta mediante una storia pubblicata poco fa sul suo profilo Instagram ufficiale. Ghio ha risposto ai tanti messaggi di auguri ricevuti in seguito alla diffusione della notizia, spiegando come questa fosse in realtà falsa. Sabrina ha difatti scritto che, nonostante suo marito Carlo Negri vorrebbe tanto, non sono in attesa di un altro figlio. L’ex tronista ha anche aggiunto che la mano di Carlo sulla sua pancia nella foto che ha scatenato il tutto fosse puramente casuale.

Qui di seguito la storia pubblicata sul suo profilo Instagram da Sabrina Ghio per smentire la sua gravidanza:

Come accennato, a scatenare il gossip è stata una foto pubblicata dalla 39enne romana in compagnia di suo marito Carlo Negri. Nell’immagine si vede lui tenerle una mano sulla pancia, dettaglio che in molti hanno letto come un indizio di una possibile nuova gravidanza. Numerosi fan della coppia hanno anche iniziato a fare i propri auguri ai due commentando lo scatto e la risposta da parte di Sabrina con dei like ai commenti ha fatto ulteriormente pensare che potesse essere nuovamente incinta. Adesso è però tutto chiaro: si è trattato semplicemente di un grosso equivoco.

Ghio ha già avuto due figli in precedenza. La prima si chiama Penelope, nata il 28 aprile 2013 dall’unione con Federico Manzolli. Dopo il divorzio ha partecipato a Uomini E Donne ma ha conosciuto il vero amore fuori dalla trasmissione, ovvero Carlo Negri con cui è attualmente sposata. Nel 2022 è nata la loro bambina Mia.