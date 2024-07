Sabrina Ghio di UeD è di nuovo incinta: foto, retroscena e dettagli

Sabrina Ghio, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ed ex tronista di Uomini e Donne, sarebbe nuovamente incinta. Lei stessa sembra averlo confermato in modo inequivocabile sul suo profilo Instagram. Nelle scorse ore la 39enne romana ha postato una tenera fotografia in compagnia del marito Carlo Negri. Si vede lui posare la mano sulla pancia pronunciata di lei. Un indizio che secondo molti è la prova della dolce attesa. Ma la conferma più lampante è giunta poco dopo, quando i fan, tramite alcuni commenti, hanno cominciato a fare gli auguri all’influencer per la gravidanza. Lei ha risposto piazzando dei like. Insomma, pochi dubbi sul fatto che stia aspettando un bebè.

Per Sabrina sarebbe la terza dolce attesa; è diventata mamma per la prima volta il 28 aprile 2013, quando, assieme al primo marito, l’immobiliarista Federico Manzolli, ha accolto Penelope. Dopo il divorzio avvenuto nel 2014, ha partecipato a Uomini e Donne nel 2017, ma l’amore vero lo ha trovato al di fuori degli studi televisivi, legandosi a Carlo Negri, con il quale ha avuto la seconda figlia il 7 giugno 2022, la piccola Mia.

Negri è persona riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. Su di lui si sa poco, se non che ha sei anni in meno della Ghio ed è originario di Caserta. Dovrebbe essere un imprenditore. Con Sabrina è convolato a nozze il 29 agosto 2022 a Fasano ed ora starebbe aspettando il secondo figlio assieme alla compagna.

Sabrina Ghio: due mariti, tre figli, le esperienze in tv e la vita da influencer

A 19 anni Sabrina ha partecipato ad Amici. Correva l’anno 2004 e, come ballerina, raggiunse la fase finale del serale, piazzandosi al secondo posto nella categoria Danza, battuta soltanto da Leon Cino. Sul piccolo schermo la si è poi vista nel programma di Canale Cinque condotto da Barbara D’Urso, Reality Circus. La Ghio arrivò prima nello show. Quindi l’esperienza a UeD nella stagione 2017/2018. Oggi è un’influencer seguita da quasi 900mila followers.

Per quel che riguarda la vita privata, è stata sposata con Federico Manzolli (2008-2014), dal quale ha avuto Penelope, e attualmente è la moglie di Carlo Negri, con il quale ha abbracciato Mia. Nel 2020 l’ex tronista ha scoperto di avere una massa tumorale su cui è stato necessario intervenire chirurgicamente.