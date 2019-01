Sabrina Ghio, confessioni: “La mortificazione interiore” e l’analisi

Sabrina Ghio in confidenza: “Chiusa in un vortice, mortificazione interiore”, l’analisi e la vita solitaria odierna

Come sta Sabrina Ghio? L’ex tronista di Uomini e Donne si è recentemente confidata con i suoi follower di Instagram, aprendo alle ormai celebri domande nelle Stories. Tante le curiosità snocciolate: dalla vita solitaria con la figlia Penelope a Roma, fino al parto (avvenuto nel 2013: “L’emozione più grande della mia vita“), passando per il compagno Carlo e per uno dei periodi più bui della sua vita. Addirittura l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi classe 1985 ha parlato di “mortificazione interiore” durata molto tempo, che l’ha spinta ad andare in analisi per ritrovare se stessa e la voglia di vivere.

“C’è voluto tanto tempo, un po’ di analisi e magicamente ho cominciato a guardare davanti a me”

“Ho avuto momenti in cui mi sono sentita persa! Ho avuto paura”, esordisce Sabrina, rispondendo a chi le ha chiesto se mai c’è stato un periodo in cui ha pensato di non potercela fare. “Ho passato anni della mia vita senza riuscire a prendere decisioni. Mi sentivo chiusa in un vortice, pensavo di non meritarmi questa vita, di dover pagare l’infelicità rimanendo così intrappolata in un’esistenza che non volevo“. Un momento delicato da cui l’ex tronista è alla fine riuscita a emergere: “Non so neanche io quale è stato il giorno in cui ho trovato la forza di dire a me stessa che non andava bene la mia mortificazione interiore. C’è voluto tanto tempo, un po’ di analisi e magicamente ho cominciato a guardare davanti a me”.

L’ex tronista di Uomini e Donne: il compagno Carlo e la voglia di un secondo figlio

Oggi Sabrina è più serena ed ha trovato maggiore tranquillità. Vive a Roma con la figlia Penelope ed è fidanzata con Carlo. I due però non convivono. “No, non viviamo assieme. Io vivo a Roma, sola con la mia polpetta. Carlo vive tra Milano, Caserta e Roma. Ci vediamo appena possiamo”, fa sapere riguardo alla sua relazione. E a proposito di un secondo bebè? “Sì, sono nata per fare la mamma. Ma c’è tempo”.