Uomini e Donne: Sabrina Ghio incinta? L’ex tronista aggiorna i fan e condivide la dichiarazione d’amore del suo fidanzato

Sono ormai lontani i tempi in cui Sabrina Ghio, a Uomini e Donne, si mostrava sofferente per un sentimento (quello per Nicolò Raniolo) non ricambiato. Oggi, infatti, l’ex tronista appare serena e felice sui social, innamoratissima del suo fidanzato e della figlia Penelope. Grazie al gioco delle domande di Instagram, inoltre, la Ghio nelle ultime ore ha voluto aggiornare i propri fan. Come vanno le cose tra lei e Carlo? È lui la sua anima gemella? Sta pensando di mettere su famiglia con il ragazzo? A queste e a tanti altri quesiti simili Sabrina ha risposto sul suo profilo la quale, senza troppi giri di parole, ha confermato di credere molto nella sua attuale relazione, tanto da considerare Carlo l’uomo della sua vita.

Sempre Sabrina Ghio, tra una storia e l’altra, ha anche voluto pubblicare un tenero messaggio inviatogli dal fidanzato. Prestandosi al gioco, infatti, pare che Carlo le abbia scritto su Instagram: “Vuoi restare al mio fianco per sempre?”. Questa richiesta, per ovvi motivi, ha così reso felice Sabrina da spingerla a condividerla con i propri fan. Il tutto, inoltre, è stato accompagnato dalle parole dell’ex tronista che, dopo aver taggato appunto il fidanzato, ha postato: “La domanda più bella che potessi ricevere! Siiii!”. A chi le ha chiesto se per caso fosse incinta, però, la Ghio ha subito risposto con un “No” secco, chiedendo (e forse chiedendosi) anche: “Dovrei?”.

Uomini e Donne, Sabrina Ghio amata dai fan: l’ex tronista tornerà in TV?

Molti fan di Sabrina Ghio, dopo la “non partecipazione” all’Isola dei Famosi, continuano oggi a chiedersi se e quando potranno rivedere la propria beniamina in TV. In attesa di aggiornamenti al riguardo, però, quelli più attivi sui social possono comunque continuare a seguire l’ex tronista su Instagram dove, quotidianamente, tiene aggiornati i propri follower con immagini e video delle sue giornate.