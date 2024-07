Sabrina Ghio annienta Beatrice e Ludovica Valli: perché ha ragione

Sabrina Ghio sbotta contro le sorelle Valli. Ma, si procedi con ordine. Non è un segreto che Beatrice e Ludovica Valli non abbiano un bellissimo rapporto. Nonostante condividano la stessa carriera e abbiano iniziato entrambe nello stesso programma (Uomini e Donne), tra di loro non è mai scorso buon sangue. Le due sorelle hanno sempre dichiarato di volersi bene, ma la loro è sembrata da subito una relazione principalmente di circostanza. Tuttavia, le tensioni tra di loro si sono amplificate da quando Ludovica Valli ha avuto la sua prima figlia, Anastasia, nel 2021.

Da lì, è iniziata una triste competizione fatta di frecciatine o discussioni pubbliche a suon di storie e commenti su Instagram. Addirittura, le due sono arrivate a scontrarsi anche per il nome dato da Ludovica al suo secondo figlio, Otto Edoardo, poiché Beatrice aveva espresso per prima il desiderio di mettere un doppio nome a sua figlia. L’ultima stoccata risale a pochi giorni fa, quando la Valli minore si è espressa sulla polemica degli ‘influencer scrocconi’. L’ex tronista ha criticato i suoi colleghi che ingannerebbero i followers, facendo credere che determinati prodotti non siano postati per scopi commerciali, dimenticandosi furbamente la dicitura “ADV“.

Casualmente, proprio il giorno prima, la sorella Beatrice era stata coinvolta in una polemica relativa a quest’argomento. La moglie di Marco Fantini aveva prima pubblicato foto e video di un carrello dove era riuscita a far stare tutte le sue figlie. Solo dopo essere stata criticata, ha poi ripubblicato lo stesso carrellino mettendo l’ADV. Per questo, in tanti hanno pensato che Ludovica avesse voluto criticare ancora una volta la sorella maggiore.

Ad ogni modo, questa guerra continua tra le due ha stancato gli utenti, che trovano il tutto ormai triste e addirittura un teatrino fatto per attirare l’attenzione. Tra i tanti pieni di questa situazione, troviamo anche l’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio. L’influencer ha infatti pubblicato una storia che pare proprio diretta alle sorelle Valli. Ecco cos’ha scritto:

Ma quelle che usano Instagram per lanciarsi frecciatine tra di loro, scrivendo lunghi poemi e facendo la morale a noi poveri mortali sulla vita, sul lavoro, su come fanno le madri etc non ce l’hanno whatsapp per mandarsi un messaggio e mandarsi a cag*re privatamente senza scassare le pal*e a noi? Chiedo per un’amica.

In effetti, la Ghio ha pienamente ragione. Da anni le due continuano a provocarsi sui social invece di risolvere i loro dissapori in privato. La situazione è ancora più triste se si considera che si tratta comunque di due sorelle. Con ogni nuova frecciatina pubblica, è inevitabile pensare che entrambe possano essere alla ricerca di hype. Inoltre, questa incessante competizione su chi sia la “madre migliore” ha stancato: ognuno affronta la maternità a suo modo, e questo dovrebbe essere rispettato.

lei piena delle sorelle valli (idem) pic.twitter.com/HaIDBDQjPZ — 𝐀𝐋𝐁𝐀 (@albaexsenzapepe) July 29, 2024

In ogni caso, bisogna sottolineare che Sabrina non ha fatto nomi, dunque è sempre possibile che si stesse riferendo ad altri influencer e non alle sorelle Valli.