Sabrina Ferilli e lo stalker: scatta la misura restrittiva

Sabrina Ferilli e lo stalker. Misura restrittiva contro l’uomo che la perseguita da cinque anni

L’incubo di Sabrina Ferilli sta per finire! L’attrice aveva denunciato qualche giorno fa un uomo che la perseguitava e la seguiva ovunque. La denuncia ha smosso subito le forze dell’ordine ed è scattato un provvedimento per lo stalker, uomo di 68 anni. In particolare, è stato il gip di Roma a convalidare una misura di restrizione nei confronti dell’uomo, si tratta di divieto di avvicinamento. Come riporta Ansa, lo stalker di Sabrina Ferilli è stato accusato di atti persecutori. L’uomo infatti le inviava lettere deliranti in continuazione e si appostava sotto casa dell’attrice nella speranza di incontrarla. Nessun atteggiamento grave o pericoloso quello che l’uomo ha avuto nel corso di questi cinque anni, ma, preoccupata e sempre più spaventata, Sabrina Ferilli aveva deciso di denunciare l’accaduto alla Procura di Roma. “Inizialmente, non avevo dato peso alla vicenda, ma adesso avverto questa presenza come una minaccia e ho paura”, questo il racconto da brividi dell’attrice.

Sabrina Ferilli e l’incubo dello stalker, il suo racconto

Sabrina Ferilli ha denunciato lo stalker che la seguiva ovunque, la notizia era uscita negli scorsi giorni. A raccontare l’incubo vissuto dall’attrice, il Corriere della Sera. L’uomo in questione, inoltre, era anche entrato in possesso di informazioni private sulla vita della star. “Mi segue ovunque, ormai lo trovo sotto casa, mi perseguita con lettere e regali“, aveva raccontato alla Procura di Roma la Ferrilli: “C’è sempre, me lo trovo davanti in continuazione. Mi aspetta sotto casa, compare quando prendo l’auto o passeggio”. L’attrice aveva deciso di sporgere denuncia solo lo scorso mese quando, per questioni lavorative, è entrata in contatto con il procuratore aggiunto Maria Monteleone.

Sabrina Ferilli ha denunciato subito il suo stalker

Dopo la sua denuncia, le forze dell’ordine avevano subito identificato l’uomo di sessant’anni, accusato di seguire e perseguitare l’attrice di tanti film e fiction amatissime dagli italiani. L’incubo che l’attrice vive da ben cinque anni sembra stia per finire. E la misura restrittiva voluta nei confronti dell’uomo ne è la prova e il primo passo per la sua totale liberazione dalla paura.