Sabrina Ferilli e l’incubo dello stalker: l’attrice perseguitata da cinque anni

Sabrina Ferilli: “Uno stalker mi perseguita da cinque anni”

Sabrina Ferilli e l’incubo dello stalking. La bella attrice romana sta vivendo un momento davvero difficile della sua vita, a causa di un uomo che da cinque anni la segue ovunque lei vada. All’inizio, credeva fosse solo un ammiratore ma poi la presenza dell’uomo è diventata sempre più insistente e ora Sabrina si trova in una situazione da incubo. Il suo stalker sarebbe un uomo di sessant’anni, come riporta il Corriere della Sera, che è riuscito ad entrare in possesso di informazioni private ed importanti sulla vita dell’attrice. Le sempre più insistenti attenzioni dell’uomo hanno portato Sabrina a sporgere denunciata, almeno un mese fa. Nelle ultime settimane infatti la presenza di quell’uomo, che all’inizio sembrava essere solo un fan molto devoto, si è fatta sempre più inquietante, tanto da spingere la Ferilli a presentare una denuncia per stalking alla Procura di Roma. L’uomo è stato già identificato ed ora rischia una misura restrittiva. Niente aggressioni o manifestazioni violente, il comportamento dell’uomo però ha preoccupato e non poco Sabrina Ferilli. E per questo motivo ha deciso di fare qualcosa per tutelarsi.

Sabrina Ferilli e l’incubo dello stalking: il suo racconto

Un racconto davvero incredibile quello fatto dall’attrice romana alla Procura di Roma. “Mi segue ovunque, ormai lo trovo sotto casa, mi perseguita con lettere e regali“, ha raccontato: “C’è sempre, me lo trovo davanti in continuazione. Mi aspetta sotto casa, compare quando prendo l’auto o passeggio”. Un vero incubo quello vissuto dalla Ferilli e che continua da ben cinque anni. L’attrice però ha deciso di sporgere denuncia solo lo scorso mese quando, per questioni lavorative, è entrata in contatto con il procuratore aggiunto Maria Monteleone. La Ferilli infatti sta girando una nuova fiction per la tv, in cui lei stessa interpreta un pubblico ministero. Nonostante la presenza incessante dell’uomo, possiamo dire però che non ci sono stati pericoli importanti per l’attrice.

Sabrina Ferilli denuncia il suo stalker, l’uomo subito identificato

La denuncia di Sabrina Ferilli ha dato sin da subito i suoi frutti. Poco dopo la sua decisione di denunciare il fatto alla Procura di Roma, l’uomo che la infastidisce da ormai cinque anni è stato identificato. La stessa attrice è stata convocata al Palazzo di giustizia per il riconoscimento formale. E proprio in questa occasione, ha raccontato le proprie angosce: “Inizialmente, non avevo dato peso alla vicenda, ma adesso avverto questa presenza come una minaccia perché mi sento continuamente sotto osservazione e ho paura che questa storia possa ulteriormente degenerare“.