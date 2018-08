Sabrina Ferilli, a Ischia insieme a Flavio Cattaneo: scatta il bacio

Sabrina Ferilli in vacanza a Ischia con Flavio Cattaneo: amore a gonfie vele

L’attrice Sabrina Ferilli e il manager Flavio Cattaneo sono impegnati sentimentalmente dal 2005. I due sono stati pizzicati da Gente mentre erano in vacanza insieme a Ischia. La coppia si gode il relax al mare ma non dimenticano il romanticismo scambiandosi dei baci nell’isola napoletana dove amano tornare per trascorrere i loro giorni di vacanza. La Ferilli è in forma perfetta con i suoi cinquantaquattro anni di età. Ricordiamo che l’attrice pratica palestra ma non segue alcuna dieta. Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli non hanno dei figli loro nonostante i loro tredici anni d’amore. L’attrice ha confessato di aver provato ad adottare un bambino ma senza un risultato positivo.

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo: la loro storia d’amore

Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli stanno insieme dal 2005. Lei ha confessato di essere stata stregata dalla pazienza del manager e dal suo carattere forte. L’attrice ha anche affermato che Cattaneo, ai tempi, non le ha fatto regali ma promesse per costruire un futuro insieme. L’amore tra Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo prosegue a gonfie vele. Baci e sguardi innamorati e sereni tra i due mentre sono in vacanza non possono far altro che confermare la loro salda relazione.

Sabrina Ferilli, i nuovi impegni lavorativi dell’attrice: il ritorno al cinema a settembre con un nuovo film

Sta per partire la nuova stagione televisiva che vede protagonista anche l’attrice Sabrina Ferilli. A settembre, infatti, la Ferilli sarà di nuovo presente sui grandi schermi cinematografici con Sergio Castellitto nel nuovo film Ricchi di fantasia.