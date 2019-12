Sabrina Ferilli, forfait a Tu si que vales: le assenze dell’attrice, il retroscena

Sabrina Ferilli, ma dove vai? Pare che la procace attrice romana abbia dato forfait a Tu sì que vales, non prendendo parte ad alcune puntate dello show. A darne notizia è il settimanale Oggi che ha anticipato che la capitolina ha saltato qualche registrazione del programma campione di ascolti di Canale 5. Resta un fitto mistero sul perché Sabrina non sia potuta essere presente. Impegni lavorativi? O c’è dell’altro che non può essere detto? Chissà… Peccato, anche perché tutti gli ingranaggi della trasmissione funzionano a meraviglia, compreso ‘l’ingranaggio Ferilli’, che si è inserita spontaneamente in quei di Maria De Filippi, dando quel tocco di familiarità e di ‘vita vissuta’ romana che, laddove venga a mancare, potrebbe far perdere un poco di smalto al talent.

“Si infittisce il mistero su una prossima prolungata assenza di Sabrina Ferilli a Tu sì que vales”

“Si infittisce il mistero su una prossima prolungata assenza di Sabrina Ferilli a Tu sì que vales, lo show record di ascolti del sabato sera di Canale 5, nel quale la Ferilli riveste il ruolo di rappresentante della giuria popolare. ‘Oggi’ è infatti in grado di anticiparvi che l’attrice romana non sarà presente in alcune puntate del programma. In pochissimi conoscono la vera ragione. Quale sarà?”. Questa la chicca lanciata dal settimanale. Assenze a parte di Sabrina, il programma capitanato da Queen Mary continua a fare incetta di ascolti, rilevando dati monster.

Tu si que vales continua a volare negli ascolti: bene anche la concorrenza di Mamma Rai, seppur abbondantemente sotto il programma di Canale 5

Anche durante l’ultima puntata, andata in onda il 30 novembre 2019, gli ascolti sono stati entusiasmanti per lo show del sabato sera di Canale 5: in totale a seguire la trasmissione ci sono stati 5.192.000 di spettatori, che in termini di share significa il 28.1%. Buona anche la performance della concorrenza, seppur nettamente battuta dal talent di Mediaset: su Rai 1, Una storia da cantare è stato seguito da 3.506.000 spettatori, pari al 18.1% di share.