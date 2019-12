Ascolti tv sabato 30 novembre: Tu sì que vales inarrivabile, ma Rai 1 regge

Ascolti tv 30 novembre 2019, la sfida del sabato sera incorona ancora una volta Tu sì que vales ma Rai 1 regge

Ennesima sfida agli ascolti tv del sabato sera vinta da Tu sì que vales. Il programma di Canale 5 ha confermato di essere una garanzia per Mediaset, che porta a casa vittorie anche con numeri schiaccianti. Tu sì que vales ha raggiunto e superato anche il 30% nelle passate settimane: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi , più i tre conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara conquistano il pubblico di settimana in settimana. Ma la Rai è riuscita a contro programmare una trasmissione in grado di reggere, per certi versi, il confronto. Gli ascolti tv del 30 novembre 2019 hanno segnato 5.192.000 spettatori per Tu sì que vales, con uno share del 28.1%. Su Rai 1 invece Una storia da cantare è stato seguito da 3.506.000 spettatori, con il 18.1% di share.

Ascolti tv sabato 30 novembre 2019, i dati della prima serata

Qui di seguito trovate tutti gli ascolti del sabato sera del 30 novembre 2019, almeno quelli sui canali principali della televisione:

Rai 2 – NCIS: 916.000 spettatori e 4% di share; Instinct: 686.000 spettatori e 3.4% di share;

Rai 3 – Città Segrete: 1.238.000 spettatori e 6.2% di share;

Italia 1 – Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio: 1.457.000 spettatori e 6.7% di share;

Rete 4 – Bernadette: Miracolo a Lourdes: 731.000 spettatori e 3.5% di share;

Tv8 – A Christmas Melody: 404.000 spettatori e 1.8% di share;

La7 – The Queen – La Regina: 392.000 spettatori e 1.8% di share;

Nove – Un Pugno di Eroi: 233.000 spettatori e 1.1% di share.

Gli ascolti tv del 30 novembre 2019: i dati del pomeriggio e del preserale

Nel pomeriggio del sabato, Verissimo continua a registrare dei buoni ascolti tv. Ieri è stato seguito da 2.495.000 spettatori con il 20% di share, ma nel resto della giornata la sfida tra Rai e Mediaset è stata vinta dalla prima. Questi i dati dei principali programmi pomeridiani: