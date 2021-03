Sabrina Ferilli a Verissimo su Svegliati Amore Mio denuncia: “Non è giusto”

By

Andrà in onda mercoledì 24 marzo 2021 su Canale 5 Svegliati Amore Mio con Sabrina Ferilli, la nuova fiction tv scritta e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Girata tra Roma e luoghi del litorale, è ambientata nei primi anni duemila in una località del centro-sud imprecisata. L’attrice, tra gli ospiti di Verissimo di sabato 13 marzo, ha presentato la serie e ai microfoni del talk show di Silvia Toffanin ha parlato del suo personaggio. La donna che interpreta è un personaggio completo, ma anche fragile. Quella che si racconta è la storia d’amore di una famiglia che per un incidente prende consapevolezza di cosa significhi ammalarsi di polveri e inquinamento:

“Ho sempre avuto un certo tipo di richiamo per queste problematiche, ma mai come in questo periodo”

Sabrina Ferilli è Nanà, una donna realizzata la cui vita viene stravolta quando la figlia Sara si ammala di leucemia ed entra in coma. Inizia così una battaglia contro il mostro che ha fatto ammalare la sua bambina, ovvero l’acciaieria dove da vent’anni lavora in marito Sandro, interpretato da Ettore Bassi. Una realtà drammatica, questa, che l’attrice con tutta se stessa ha voluto denunciare, sostenendo che quando si arriva a mettere in discussione se sia più importante il lavoro o la vita, si crea un cortocircuito mostruoso. Nessuno mai dovrebbe essere costretto a dover scegliere. Purtroppo, con le acciaierie succede questo:

“Non è giusto che per non bonificare o per non cambiare una modalità di produrre migliaia di lavoratori possono ritrovarsi senza lavoro”

Quello che Sabrina Ferilli si augura è che questo problema si risolva prima possibile e definitivamente. La politica deve fornire risposte concrete e certe, deve passare all’azione perchè “non ci sono figli di serie A e serie B”.

Sabrina Ferilli al Serale di Amici 20 come giudice? Le indiscrezioni

Nel corso dell’intervista a Verissimo nessun riferimento è stato fatto in merito al Serale di Amici di Maria De Filippi. Sabrina Ferilli, secondo numerose indiscrezioni, dovrebbe avere la poltrona assicurata insieme a Stefano De Martino e a Can Yaman.

Non è nuova all’esperienza di giudice: ha già presieduto tra la giuria fissa per quattro anni, dalla dodicesima alla quindicesima edizione. Vedremo nei prossimi giorni cosa la produzione del talent show più longevo d’Italia confermerà o smentirà. L’unica conferma ad oggi è che la fase finale inizierà da sabato 20 marzo per nove emissioni e dovrebbe concludersi alla fine di maggio.