Sabrina Ferilli a Domenica In sbotta sulle critiche. Sorpresa della De Filippi

Tra gli ospiti della puntata di Domenica In, in onda domenica 18 aprile alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier. Sabrina Ferilli si è raccontata in una ampia intervista tra carriera e vita privata. Non sono mancati momenti di ilarità al termine. La conduttrice ha dato lezioni social all’attrice di Svegliati Amore Mio, la fiction in onda su Canale 5. Sabrina ha raccontato che da qualche giorno è sbarcata ufficialmente su Instagram, ma ha svelato di non essere capace a utilizzarlo: “Non sono pronta, non so fare niente”. Zia Mara ha scattato prima una foto insieme alla Ferilli e poi le ha insegnato come fare un post e una storia su Instagram.

Dopo le lacrime di Mara Venier, Sabrina Ferilli ha svelato di non avere mai pensato di fare l’attrice. Ha spiegato di avercela fatta però in maniera distaccata, con quel cinismo indispensabile a questo mondo. Ricordando i suoi primi anni nel mondo lavorativo, la protagonista di numerose pellicole di successo, ha ammesso di avere ricevuto numerosi ‘no’ all’inizio della sua carriera.

Nel dettaglio, le dicevano che era troppo italica e ci rimaneva male. Erano i primi no, quelli che si ricevono ai vent’anni e aiutano a crescere perché costruttivi e spingono a fare sempre meglio. Nonostante tutto, Sabrina Ferilli è andata avanti: “Erano stro**ate, che purtroppo continuo a sentire ancora oggi”.

Il suo lavoro ha poi registrato una crescita progressiva, sino arrivare al meritato successo e al conseguimento di tantissimi riconoscimenti, tanto al cinema quanto sul piccolo schermo. La grande amicizia con Maria De Filippi è stata al centro dell’intervista.

Sabrina l’ha definita ironicamente il terzo incomodo, svelando che ne subisce di tutti i colori a Tu Si Que Vales. Poi è arrivato un videomessaggio a sorpresa da parte della conduttrice di Canale 5:

“Sei una scoperta giorno dopo giorno, sei una bella sorpresa, sei straordinaria, onesta, leale, sincera, profonda e mai superficiale, sei saggia. Tutto il successo che hai e che avrai credo che nasca dalla persona che sei. Ogni ruolo che hai scelto l’hai scelto perché, pur essendoci un copione, c’era qualcosa di tuo”

Sabrina Ferilli si commuove per Mara Venier: “I professionisti vanno premiati”

A Domenica In Mara Venier ha svelato di avere chiamato Sabrina Ferilli quando è stata richiamata dalla Rai tre anni fa per condurre il contenitore. L’attrice ha fatto fatica a trattenere le lacrime e si è commossa, sostenendo che i professionisti come lei vanno premiati. Se questo non succede, c’è qualcosa di ingiusto.