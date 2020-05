Sabato 9 maggio 2020: ospiti e programmi tv (Verissimo, Italia Sì, Ciao Darwin, I Dieci Comandamenti)

Anche la tv prosegue il suo periodo di ‘quarantena’ con programmi rivoluzionati e repliche. Nel pomeriggio di Canale 5 tornerà in onda Verissimo – Le storie. La trasmissione di Silvia Toffanin, come da diverse settimane a questa parte, trasmetterà parte delle migliori interviste della stagione in corso, oltre a dei videomessaggi inediti (questa settimana sarà la volta di Nek). Su Rai Uno prosegue il cammino di Italia Sì, timonato da Marco Liorni, che sarà in diretta. In serata largo allo scontro che contrapporrà I Dieci Comandamenti di Roberto Benigni (Rai Uno) e Ciao Darwin – Terre desolate di Paolo Bonolis (Canale 5). Entrambi gli show sono in replica.

Gli ospiti tv di Silvia Toffanin a Verissimo

Verissimo riproporrà le interviste di Carla Bruni, Ambra Angiolini, Alena Seredova, Fabrizio Moro, Rudy Zerbi, Arisa, Flavia Pennetta e Fabio Fognini. In aggiunta ci sarà un videomessaggio esclusivo da parte di Nek e della sua famiglia.

Gli ospiti tv di Marco Liorni a Italia Sì

Al fianco di Marco Liorni ritroveremo Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli. Ci sarà un focus sulla Fase 2. Collegamenti in diretta con Silvia Balducci di Rainews24 e Caterina Varvello. Si parlerà anche di Adele che ha perseguito un grande obiettivo durante la quarantena e lo ha raggiunto. Non mancheranno gli aggiornamenti con la Protezione Civile con i primi dati dopo l’inizio della Fase 2, e gli interventi degli specialisti. In aggiunta, molte altre voci provenienti da varie parti dello Stivale. La sigla “Italia d’Oro” di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto.

I Dieci Comandamenti contro Ciao Darwin

La sfida tra i due programmi è andata di traverso a Lucio Presta, agente sia di Paolo Bonolis sia di Roberto Benigni. “Palinsesti scellerati” ha twittato il manager nelle scorse ore. Non è la prima volta che il marito della Perego mostra disappunto sulle scelte Rai e Mediaset. Era capitato anche nelle poche settimane fa.