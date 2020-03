Viva Raiplay e Ciao Darwin: le repliche in onda sabato sera, Fiorello e Paolo Bonolis contrari

Le sfide televisive continuano pure ai tempi del Coronavirus. Da sabato 21 marzo Rai Uno manderà in onda le repliche di Viva Raiplay, lo show di Fiorello trasmesso su Raiplay lo scorso autunno, mentre Canale 5 riproporrà le vecchie puntate di Ciao Darwin. Una sfida – Fiorello VS Paolo Bonolis – che non è piaciuta ai diretti interessati così come all’agente dei Vip Lucio Presta. Proprio quest’ultimo si è scagliato per primo contro i dirigenti televisivi per questa scelta, fatta di fretta e furia per contrastare l’emergenza sanitaria Covid-19 che ha costretto a riformulare i palinsesti televisivi.

Le parole di Lucio Presta sulla sfida televisiva tra Fiorello e Bonolis

“La mia domanda è stupida ma la faccio lo stesso: perché mettere Fiorello e Bonolis al sabato entrambi? Non era meglio per il pubblico giorni diversi per godere dei due programmi in replica e montaggio? Logiche che mi sfuggono”, ha scritto su Twitter Lucio Presta. Pronta la replica di Fiorello: “Caro Lucio, che ce lo diciamo a fare!”. Lo showman siciliano ha poi rilasciato ulteriori affermazioni nella diretta Instagram con Jovanotti, dichiarandosi del tutto contrario a questa decisione.

Fiorello contrario alla sfida Viva Raiplay VS Ciao Darwin

“Polemicuzza. Perché una rete decide di mettere Bonolis contro Viva RaiPlay? Siamo d’accordo io, lui e il manager Lucio Presta che non ha senso. La gente deve poter vedere uno e l’altro, qui non si parla di sfide. Che senso ha la sfida televisiva, oggi?”, ha commentato Fiorello su Instagram.