Sabato 8 maggio 2021, ospiti tv: Verissimo, Amici, Tv Talk, Ciao Maschio

Anche questo weekend si prospetta interessante. Per sabato 8 maggio 2021 tanti saranno gli ospiti che animeranno il pomeriggio e la fascia serale delle reti ammiraglie di Mediaset e Rai.

Come sempre, conduttori e conduttrici sono pronti a garantire al loro pubblico affezionato non solo attimi di commozione ed emozione con le numerose interviste a personaggi di spicco, ma anche momenti di approfondimento sulle tematiche più calde di attualità.

Scopriamo quindi che cos’ha in serbo per noi questo fine settimana addentrandoci in tutte le anticipazioni e gli ospiti in programma.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Dalle ore 15.30 su Canale 5 Silvia Toffanin con il suo Verissimo accoglierà in studio per la prima volta Giorgia Meloni. Il presidente di Fratelli d’Italia però non si concentrerà sulla politica, che verrà messa da parte, ma della sua vita privata.

Reduce dall’Isola dei famosi, Elisa Isoardi, invece, si addentrerà nei dettagli della sua esperienza da naufraga. Poi come al solito verrà lasciato uno spazio dedicato ad Amici di Maria De Filippi con Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Ospiti della puntata anche gli ultimi ragazzi eliminati dal talent: il cantante Raffaele Renda e il ballerino Samuele Barbetta. Ultimi ma non meno importanti Federico Rossi e Paola Di Benedetto parleranno della loro lunga storia d’amore. Infine, ci sarà anche il poeta e cantautore Gio Evan.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Nella nuova puntata di Tv Talk alle 15.00 su Rai3 Massimo Bernardini darà il benvenuto al geologo Mario Tozzi, conduttore di Sapiens – Un solo pianeta. Assieme a lui, Giorgio Simonelli aprirà un dibattito sul caso dell’India e la gestione della pandemia nel paese. Verranno mostrate le immagini che la ritraggono in ginocchio e ci si domanderà quanto sembrano lontane agli occhi dell’opinione pubblica. E, soprattutto, sono davvero così distanti?

Spazio poi al tema caldo della settimana: il discorso di Fedez al Concertone del Primo Maggio e le varie polemiche che si sono susseguite. A partecipare al dibattito la filosofa Michela Marzano e Saverio Raimondo. A seguire il caso di Pio e Amedeo per il monologo sulle parole politicamente scorrette. Ci si chiederà: fino a che punto sono condivisibili le rivendicazioni dei due comici?

Ospiti della puntata saranno anche i cantanti Colapesce e Dimartino che sveleranno come un tormentone musicale riesca a invadere la tv generalista in pochissimo tempo, solo due mesi. A seguire Iva Zanicchi si addentrerà nell’analisi sul successo televisivo di molte artiste che possono vantare una solida carriera negli anni.

Ad arricchire il dibattito in studio ci saranno pure Luca Dondoni de La Stampa e Beatrice Dondi de L’Espresso.

Gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici

Prosegue l’appuntamento serale su Canale 5 con Amici di Maria De Filippi. Ormai i giochi sono quasi fatti e presto si scoprirà chi sarà il vincitore dell’attuale edizione. Per questo sabato la conduttrice ha deciso di mettere da parte la comicità e dedicarsi totalmente alla musica.

Infatti, ospiti della serata saranno il noto cantante Ermal Meta, reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo e la band capitanata da uno dei giudici di quest’anno del talent. Si esibiranno Stash con i suoi The Kolors.

Gli ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio

Nel salotto di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio su Rai 1 alle 23.50 ci saranno Marco Tardelli, calciatore e campione del mondo della celebre edizione di Spagna ‘82. L’odierno commentatore sportivo racconterà la sua vita privata tra ricordi della sua professione e privati.

Con lui in studio anche Francesco Facchinetti, cantante e manager, racconterà alcuni dettagli inediti della sua infanzia, in particolare al seguito del gruppo del padre, Pooh. Infine ci sarà il parterre Giorgio Borghetti, doppiatore e attore, che farà rivelazioni inedite rispetto alla sua infanzia nel mondo dello spettacolo.

In questa puntata il tema centrale della puntata sarà il coraggio.

Gli ospiti di Marco Liorni a Italia Sì!

Su Rai1 ad ItaliaSì! spazio alla memoria del giudice Rosario Angelino Livatino, che venne ucciso, organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa nostra in occasione del giorno della sua beatificazione di domenica 9 maggio.

Sul podio invece saliranno Serena e Francesco, che da un anno e mezzo aspettano di sposarsi. E ancora Shel Shapiro inciterà i giovani alla diversità. Tra i ritorni ci sarà Rudina per affrontare il grande tema delle case e degli sfratti.

Non mancherà il tema Covid: questa settimana a chiedere aiuto sarà Geraldina, che nonostante il Covid non ha sviluppato gli anticorpi.