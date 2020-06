Sabato 6 giugno 2020: ospiti Tv Talk, Verissimo, Italia Sì, Ciao Darwin

Gli ospiti in tv di sabato 6 giugno: chi c’è in televisione, tutti i nomi

Un altro sabato ricco di ospiti, interviste e divertimento quello del 6 giugno 2020. Nel pomeriggio sono confermati Tv Talk su Rai Tre alle 15, Verissimo su Canale 5 alle 16 e Italia Sì! su Rai Uno alle 16.45. In prima serata sfida tra repliche: su Rai Uno Buon compleanno Pippo, che celebra l’83esimo compleanno del noto conduttore celebrato lo scorso anno; su Canale 5 la settima stagione di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Scopri i nomi di tutti gli ospiti su Gossipetv!

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Dallo scorso 23 maggio, superata l’emergenza Coronavirus che ha stravolto i palinsesti tv, è tornato in onda su Rai 3 il programma che parla di televisione con chi la fa e con chi la guarda. In studio Massimo Bernardini con la sua squadra di cui fanno parte, tra gli altri, Cinzia Bacone e Silvia Motta. Tra gli ospiti della puntata di 6 giugno: Caterina Balivo, Domenico Iannacone, Duilio Gianmaria, Lella Costa, Barbara Serra e il professor Giorgio Simonelli.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Sabato 6 giugno, alle ore 16.00, su Canale 5, appuntamento imperdibile con Verissimo – le storie, condotto da Silvia Toffanin. In occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di Beautiful, in esclusiva mondiale si raccontano i quattro storici personaggi della più celebre soap opera americana. Per la prima volta insieme in una video intervista: Brooke (Katherine Kelly Lang), Eric (John Mc Cook) e i mitici personaggi di Ridge (interpretato per 25 anni da Ronn Moss) e Stephanie (alias Susan Flannery, non più presente nella serie) condivideranno con il pubblico italiano aneddoti e curiosità sulla soap in onda su Canale 5 tutti i giorni, fin dal 4 giugno 1990. Dal primo giorno di set, alle litigate diventate cult tra Stephanie e Brooke, alle trasferte in Italia per alcune puntate speciali, come quella girata sul lago di Como, i quattro attori si lasceranno guidare dai ricordi come vecchi amici che si ritrovano dopo tanto tempo. Tra i momenti più emozionanti dell’intervista, commovente l’omaggio di Susan Flannery agli italiani che hanno sofferto particolarmente e hanno subito grandi perdite durante questa terribile pandemia. Tra i video messaggi proposti questo sabato quello di Walter Nudo, che ha appena compiuto 50 anni, da Roma quello di Ilary Blasi e da Milano la clip di Melissa Satta. Ilary Blasi e Melissa Satta saranno anche protagoniste delle interviste riproposte questa settimana. Inoltre, telespettatori potranno rivedere gli incontri di Silvia Toffanin con Toto Cutugno e Michelle Hunziker. Questa settimana la riflessione finale sarà affidata a Vincenzo Salemme.

Gli ospiti di Marco Liorni a Italia Sì!

Dopo l’appuntamento mattutino iniziato lo scorso 1 giugno Italia Sì di Marco Liorni tornerà in onda sabato pomeriggio, su Rai 1, a partire dalle 16.45. Con Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi si parlerà ampiamente della pandemia e di come è cambiata la vita degli italiani nell’ultimo periodo.

Gli ospiti di Pippo Baudo a Buon compleanno Pippo

Il 7 giugno scorso, per festeggiare l’83esimo compleanno di Pippo Baudo e i suoi 60 anni di televisione, Rai Uno gli ha dedicato uno speciale che rivedremo sabato 6 giugno 2020. Tra gli ospiti della serata: Jovanotti, Michelle Hunziker, Giorgia, Fiorello, Laura Pausini, Gigi D’Alessio, Lorella Cuccarini.

Gli ospiti di Paolo Bonolis a Ciao Darwin

Il 6 giugno 2020 Canale 5 riproporrà in prima serata una puntata della settima edizione di Ciao Darwin, trasmessa la prima volta nel 2016. A sfidarsi i Belli, guidati da Amaurys Perez, contro i Brutti, capeggiati da Franco Pistoni.