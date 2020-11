Sabato 28 novembre 2020, ospiti tv: Verissimo, Tv Talk e Tu Si Que Vales

Programmi e ospiti attesi in tv di sabato 28 novembre 2020. Tv Talk (Rai 3), Verissimo (Canale 5) e Tu Si Que Vales (Canale 5), rispettivamente guidati da Massimo Bernardini, Silvia Toffanin e Maria De Filippi & Co torneranno a intrattenere il pubblico italiano. Non resta che andare a scoprire tutte le personalità celebri ospitate negli show.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Come ogni sabato su Rai Tre torna alle 15.00 lo ‘storico’ Tv Talk, programma con focus sulla metatelevisione e tra i più interessanti del piccolo schermo italiano. Alla conduzione Massimo Bernardini, coadiuvato da Cinzia Bancone, Sebastiano Pucciarelli e Silvia Motta. Ospiti attesi: Andrea Purgatori, Roberta Bruzzone, Gabriele Cirilli, Enrico Varriale, Michela Marzano, Riccardo Bocca, Clau Rossi e Maria Volpe.

Gli ospiti di Silvia Toffanin e Verissimo

La puntata di Verissimo del 28 novembre 2020, guidata da Silvia Toffanin, avrà come ospiti: Daria Bignardi, giornalista e conduttrice televisiva; Massimiliano Morra, attore ed ex concorrente del GF Vip 5; Francesco Totti, ex calciatore e marito di Ilary Blasi; Giorgio Panariello, comico e attore; Vittorio Brumotti, sportivo e volto noto di Striscia la Notizia.

Tu Si Que Vales, Gerry Scotti guarito dal Covid presente in studio

Tu si que vales è giunto alla finale. Saranno 16 i performer in gara a contendersi la vittoria. In studio i giudici Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti, recuperato in extremis dopo aver lottato con il Covid. A condurre come sempre saranno Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogovanni.