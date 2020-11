Gerry Scotti torna in tv dopo il Covid: ci sarà nella finale di Tu sì que vales

Dopo settimane di assenza in studio e giudizi espressi in collegamento, con un enorme schermo sulla sua poltrona, finalmente il conduttore tornerà al suo posto accanto a Maria, Rudy e Teo: è la prima apparizione in tv dopo il Coronavirus

Gerry Scotti sarà presente alla finale di Tu sì que vales: la notizia è del giorno, ma era nell’aria. Il conduttore non ha potuto presenziare alle registrazioni precedenti perché ha avuto il Covid, e ha trascorso anche qualche giorno in ospedale. Da qualche giorno è risultato negativo al Coronavirus, per cui potrà tornare in televisione. Mancava l’ufficialità, oggi è arrivata tramite Tv Blog: Gerry Scotti torna in tv dopo il Covid. Lo farà con la diretta di domani di Tu sì que vales. Per fortuna e per grande gioia del pubblico Gerry sarà in studio domani sera, puntata decisiva per scoprire il nuovo vincitore della nuova edizione.

Ma soprattutto la presenza del giudice sarà importante anche perché ci sarà la finalissima della Scuderia Scotti! La puntata sarà in diretta dagli studi di Roma, andrà in onda intorno alle 21.10 circa, subito dopo Striscia la notizia. E sarà la prima volta che il conduttore metterà piede in uno studio televisivo dopo aver avuto il Coronavirus. Altri conduttori che come Gerry hanno avuto il Covid sono già tornati in onda nelle settimane passate. Carlo Conti ha guidato la finalissima del Torneo di Tale e Quale Show, Cattelan invece ha ripreso in mano le redini di X Factor dopo un paio di puntate di assenza.

Forse anche Gerry sarebbe tornato la settimana scorsa, ma le puntate in onda fino a oggi di Tu sì que vales erano tutte state registrate in precedenza. Non erano in diretta quindi, come invece sarà la finale di domani. Il pubblico potrà gioire anche del ritorno in tv di Gerry Scotti, che di sicuro verrà accolto da un enorme applauso e tanto affetto da parte del pubblico. Più del solito, insomma.

Tu sì que vales, la finale in onda sabato 28 novembre 2020

Per quanto riguarda la Scuderia Scotti saranno tre i finalisti che si sfideranno per il primo posto: Nicola Da Bari, Giovanni Bruno e Antonio Sorice. In palio per loro un buono viaggi. Sono sedici invece i talenti che si giocheranno la vittoria di Tu sì que vales 2020. Questi i loro nomi e il rispettivo talento: