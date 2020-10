Sabato ricco di trasmissioni tv e quindi anche ricco di ospiti quello del 24 ottobre 2020. Il pomeriggio delle reti generaliste vedrà protagonisti Massimo Bernardini e la sua squadra con Tv Talk, su Rai Tre; Marco Liorni con Italia Sì, su Rai Uno, e Silvia Toffanin con Verissimo, Canale 5. In prima serata largo allo scontro tra le due corazzate di Tu Si Que Vales e Ballando con le stelle.

Gli ospiti in tv di sabato 24 ottobre 2020 a Verissimo e Tv Talk

A Verissimo si racconteranno l’attrice Maria Grazia Cucinotta, la tuffatrice Tania Cagnotto e la showgirl Matilde Brandi, fresca dell’esperienza al Grande Fratello Vip, da cui è stata eliminata nei giorni scorsi. E ancora: la coppia formata da Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, Iva Zanicchi e Andrea Damante, che aprirà il suo cuore e parlerà per la prima volta in tv della rottura con Giulia De Lellis. A Tv Talk, storico format di Rai Tre che tratta di metatelevisione, sono attesi per il dibattito in studio o in collegamento: Bianca Berlinguer, Veronica Gentili, Camila Raznovich, Cesare Bocci, Orietta Berti e Alberto Malanchino. E ancora il professore Giorgio Simonelli e i giornalisti Derrick de Kerckhove, Luca Dondoni, Maria Volpe e Marina Perri.

Gli ospiti in tv di sabato 24 ottobre 2020 a Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales

Dopo che nella scorsa puntata Milly Carlucci ha ricoperto in prima persona il ruolo di ballerina per una notte, domani è pronta ad accogliere un nuovo ospite nel talent show di Rai1. Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle 2020, sarà infatti Red Canzian, ex membro dei Pooh, a sottoporsi al giudizio della giuria per riuscire a strappare il tesoretto utile eventualmente ad aiutare i concorrenti in gara. Tu Si Que Vales risponde con una ospitata ‘musicale’, accogliendo Gaia di Amici di Maria De Filippi, vincitrice di un disco di platino per il singolo “Chega”. L’artista, dopo aver partecipato al talent di Mediaset, ha avuto molto successo: a oggi vanta 50 milioni di stream per il suo ultimo album “Nuova Genesi”.