Torna l’appuntamento del fine settimana con Gossip e TV per scoprire quali sorprese hanno riservato i conduttori di Mediaset e Rai per questo weekend. In particolare, a fare da sfondo a questo sabato 23 ottobre le trasmissioni di Marco Liorni, Massimo Bernardini, Silvia Toffanin e Milly Carlucci.

Ma vediamo insieme quali saranno le celebrità che siederanno nei salotti preferiti dei telespettatori e tutte le anticipazioni sulle conseguenti puntate.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Un’altra puntata di Verissimo con Silvia Toffanin è pronta per emozionare il pubblico di Canale 5. In onda alle 16.30 la conduttrice accoglierà nel suo studio Anna Valle, protagonista della serie tv “Luce dei tuoi occhi”.

E poi ancora, spazio ad Amici di Maria De Filippi con la new entry del programma, il professore di danza, Raimondo Todaro. Bianca Atzei si aprirà con il pubblico di Mediaset su un periodo particolarmente doloroso della sua vita. La cantante sarda, infatti, ha da poco perso un bambino.

Infine, Lello Arena e successivamente l’incredibile storia dell’attore Fabio Modugno.

Gli ospiti di Marco Liorni a Italia Si!

Riparte Italia Sì! con Marco Liorni, in onda su Rai 1 alle ore 17. Prima della primissima puntata che aprirà la stagione autunnale, la rete ammiraglia trasmetterà un appuntamento speciale che vede protagonista il conduttore per le strade d’Italia.

Liorni camminerà per le vie del nostro Paese incontrando protagonisti di tante storie per coglierne consapevolezze e stati d’animo in relazione all’odierna situazione italiana. Attraverso diverse interviste, tanti saranno gli interrogativi che il conduttore si porrà e porrà ai propri telespettatori.

Infatti, le tematiche toccheranno gli effetti della pandemia sulla nostra società, i cambiamenti climatici e l’apporto che ciascuno di noi può dare nel proprio piccolo, la fiducia nei confronti del prossimo e i diritti civili. E poi ancora si parlerà di “Recovery Plan”, “Grande Reset” e rischi nell’adottare un piano che mantiene concordi i numerosi leader mondiali.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Argomento della puntata di Tv Talk di sabato 23 ottobre sarà la resa dei conti mediatica avvenuta tra i big della politica dopo i ballottaggi di lunedì. A discuterne saranno Lilli Gruber, Riccardo Iacona e Barbara Serra di Al Jazeera English.

I tre ospiti toccheranno anche il tema delle proteste di piazza degli ultimi giorni. Qual è la narrazione televisiva adottata? Le notizie vengono riportate con equilibrio o con troppo allarmismo? Si introdurrà poi un’argomentazione sul programma e sulla satira politicamente scorretta nella televisione di oggi attraverso un’analisi della nuova coppia alla conduzione di “Honolulu”, formata da Francesco Mandelli e Fatima Trotta.

Con Marina Tagliaferri, poi, ci si interroga sulla capacità di racconto della soap “Un Posto al Sole” che, proprio in questi giorni, festeggia 25 anni di messa in onda. A concludere la puntata poi una chiacchierata con Milly Carlucci sulla nuova edizione di “Ballando con le Stelle”.

Ad arricchire il dibattito in studio, anche Saverio Raimondo, Luca Dondoni e Riccardo Bocca.