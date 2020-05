Sabato 23 maggio 2020, ospiti in tv: Verissimo, Italia Sì, Soliti Ignoti Vip e Ciao Darwin

Il piccolo schermo si sta riassestando dopo il periodo di lockdown che ha visto molte trasmissioni rivoluzionate, modificate o in replica. Nel pomeriggio di Canale 5 tornerà in onda Verissimo – Le storie. Il talk condotto da Silvia Toffanin, come da diverse settimane a questa parte, trasmetterà parte delle migliori interviste della stagione in corso, oltre a dei videomessaggi inediti. Su Rai Uno non si ferma il cammino di Italia Sì, timonato da Marco Liorni, che sarà in diretta. In serata largo allo scontro che contrapporrà I Soliti Ignoti Vip (Rai Uno) e Ciao Darwin – Terre desolate di Paolo Bonolis (Canale 5, programma in replica).

Gli ospiti tv di Silvia Toffanin a Verissimo

Proseguono le adesioni dei cantanti e degli artisti al coro #ImagineForVerissimo. Questa settimana si esibiranno Alvin e Katia Follesa, Marco Carta e le sorelle Giulia e Silvia Provvedi. Spazio quindi ai videomessaggi inediti: parleranno il nuotatore Luca Dotto, Beatrice Valli e il fidanzato Marco Fantini, che sono diventati mamma e papà da poco (è nata Azzurra: per lei si tratta del terzo figlio, per lui del secondo), e Michele Bravi. Di quest’ultimo sarà riproposta anche l’intervista in replica realizzata di recente. Le altre ‘Storie’ ritrasmesse saranno quelle di Loretta Goggi, Claudia Pandolfi, Claudio Bisio e Juliana Moreira con Edoardo Stoppa.

Gli ospiti tv di Marco Liorni a Italia Sì

Al fianco di Marco Liorni ritroveremo Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli. Come di consueto verrà raccontata la stretta attualità, sempre focalizzata sul procedere dell’emergenza sanitaria e la relativa Fase 2. Ricordiamo che il talk è stato prolungato fino al 27 giugno.

I Soliti Ignoti Vip contro Ciao Darwin – Terre Desolate

Non si ferma su Canale 5 il viaggio di Ciao Darwin – Terre Desolate, format che continua ad ottenere un eccellente riscontro di pubblico nonostante sia in replica. Sabato 23 maggio 2020 si scontrerà con una puntata inedita de I Soliti Ignoti Vip di Rai Uno. Tra i personaggi presenti in studio: Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession, Diana Del Bufalo e Massimo Ferrero. La gara è giocata da un concorrente del game show, che prova ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. Nel corso della serata, momenti di musica e spettacolo anche grazie alla presenza di Riccardo Rossi, Paolo Vallesi, Martufello e dei protagonisti del musical “Priscilla La regina del deserto”, per una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.