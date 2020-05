Michele Bravi nel cast di Amici 20? La decisione di Maria, spiffero

Il cantante farà parte della prossima edizione del talent show? Le prime anticipazioni di Amici 20, rumors

Andrà in onda stasera 22 maggio 2020 la seconda puntata di Amici Speciali, la trasmissione ispirata al format originale in cui partecipano le ex stelle delle precedenti edizioni. Le due eccezioni sono Random, uno dei rapper più importanti della nuova scena rap italiana, e Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor. Ed è proprio di quest ultimo che vi vogliamo parlare. Mancano ancora mesi alla partenza di Amici 20 ma, stando a quanto riporta TvBlog, iniziano già a circolare alcune voci su quel che potrebbe essere il nuovo cast del talent show. Le prime anticipazioni riguardano proprio Bravi: negli studi Elios circolano alcune voci circa la possibile partecipazione del cantante alla prossima edizione di Amici. Andiamo a conoscere meglio i dettagli.

Michele Bravi insegnante ad Amici 20? Lo spiffero

Nel 2017 Michele aveva già ricoperto un ruolo all’interno di Amici come tutor degli allievi. Pare che, dopo la sua presenza ad Amici Speciali, Maria vorrebbe ingaggiare l’artista per l’edizione che partirà il prossimo autunno. TvBlog infatti indica come “certa la presenza del cantautore anche nella prossima edizione del talent show di Canale 5, al via in autunno (i casting sono già aperti), al netto di come si evolverà l’emergenza Coronavirus. Non è chiaro in questo momento quale ruolo preciso sarà affidato a Bravi, ma la volontà di Maria De Filippi e della sua produttrice Sabina Gregoretti avrebbe trovato risposta positiva nel giovane artista reduce da un difficile periodo conseguente ad un incidente stradale mortale avvenuto nel 2018”. Sarà il nuovo insegnante di Amici 20? Vi terremo sicuramente aggiornati.

Bravi commuove, le parole di Maria: “Grande artista”

Durante la prima puntata di Amici Speciali, Michele si è esibito con il noto brano ‘Il diario degli errori’: una performance che ha incantato tutti i presenti in studio. Al termine della prova canora, la De Filippi ha voluto complimentarsi con il cantante: “Penso che tu sia un grande artista. Commuovi, sei struggente. Arrivi al cuore delle persone”.