Tanti i programmi e i personaggi che ritroveremo durante il pomeriggio e la prima serata sulle principali reti televisive: da Serena Rossi a Elisa Isoardi e Can Yaman

C'è posta per te

Un altro sabato pieno di ospiti quello del 23 gennaio 2021 che, tra programmi del daytime e della prima serata, ci accompagneranno durante il corso della giornata. A partire dal primo pomeriggio dove su Rai Tre andrà in onda come di consueto l’appuntamento con il racconto della televisione fatto da Tv talk. Subito dopo Amici di Maria De Filippi, Canale 5 proporrà le interviste di Silvia Toffanin a Verissimo. Infine, nel prime time ritroveremo la sfida tra il colosso C’è posta per te e il game show di Rai Uno, Affari tuoi, condotto da Carlo Conti.

Gli ospiti di Verissimo

A partire dalle 16, su Canale 5, Silvia Toffanin ci terrà compagnia con le emozionanti interviste di Verissimo. A sedere alla sua poltrona saranno diversi ospiti che hanno deciso di raccontare un po’ di sé alla padrona di casa e al pubblico che con molto affetto ogni settimana segue il talk pomeridiano. Tra le protagoniste troveremo Emma Marrone e Alessandra Amoroso che in studio canteranno il loro primo, nuovo loro singolo, Pezzo di cuore, e racconteranno alcuni aneddoti relativi alla loro grande amicizia.

Per la prima volta nello studio di Verissimo arriverà l’ex concorrente di Ballando con le stelle, Elisa Isoardi. La conduttrice tv dopo l’ultima esperienza su Rai Uno è pronta a intraprendere nuove strade e a ricevere anche un nuovo amore nella sua vita. Intervista emozionante anche con Asia Argento che racconterà alcuni situazioni inedite della sua vita, il rapporto con la madre e quello con la sorella Anna.

Infine, saranno ospiti anche l’attrice Barbara De Rossi e Cristina Chiabotto che da pochi giorni ha dato la notizia sui social della sua gravidanza. L’ex Miss Italia è al sesto mese e il bebè nascerà proprio nella prossima primavera.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Il primo pomeriggio di Rai Tre si colora con i nuovi ospiti di Tv Talk. Massimo Bernardini e la sua squadra inizieranno parlando dell’evento della settimana: l’insediamento di Joe Biden e Kamala Harris alla Casa Bianca. A commentare le immagini della cerimonia ci saranno numerosi giornalisti. Enrico Mentana, infallibile maratoneta delle dirette tv con il TgLa7, il corrispondente Rai da New York Antonio Di Bella, il direttore di RaiNews24 Andrea Vianello e la giornalista Barbara Serra di Al Jazeera English a Londra.

E ancora, Selvaggia Lucarelli parlerà della sua ultima intervista fatta ad Antonio Cointoli. Infine, interverranno anche Serena Rossi, protagonista della fiction Rai Mina Settembre, in onda la domenica su Rai Uno, Flavio Montrucchio, conduttore di Primo appuntamento su Real Time e Fabio Canino.

Gli ospiti di Maria De Filippi a C’è posta per te

L’appuntamento del sabato sera con Maria De Filippi e il suo C’è posta per te è irrinunciabile. Durante la nuova puntata, insieme alle storie dei protagonisti comuni, Maria ospiterà anche due importanti attori, molto amati dal pubblico italiano. L’interprete de Il giovane Montalbano, Michele Riondino, e il protagonista di Daydreamer, Can Yaman.

Gli ospiti di Carlo Conti ad Affari tuoi

Un altro sabato insieme al game show di Rai Uno, Affari Tuoi – Viva gli sposi. Al fianco di Carlo Conti una nuova coppia di giovani pronti a fare il grande passo e a giocare per riuscire a vincere il pacco più fortunato. Anche per la serata di sabato 23 gennaio, saranno 10 gli ospiti a cui verranno assegnati due pacchi ciascuno.

Cinque damigelle: Serena Autieri, Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Andrea Delogu e Madalina Ghenea. E cinque cavalieri: Gabriele Cirilli, Nino Frassica, Sergio Friscia, Massimo Lopez e Ubaldo Pantani. Per una serata all’insegna dell’ironia e della spensieratezza.