Programmi e ospiti attesi in tv di sabato 21 novembre 2020. Tv Talk (Rai 3), Verissimo (Canale 5), Tu Si Que Vales (Canale 5) e Ballando con le Stelle (Rai 1), rispettivamente capitanati da Massimo Bernardini, Silvia Toffanin, Maria De Filippi & Co e Milly Carlucci torneranno ad allietare il pubblico italiano. Non resta che andare a scoprire tutte le personalità celebri ospitate negli show.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Come ogni sabato su Rai Tre torna alle 15.00 lo ‘storico’ Tv Talk, programma con focus sulla metatelevisione e tra i più interessanti del piccolo schermo italiano. Alla conduzione Massimo Bernardini, coadiuvato da Cinzia Bancone, Sebastiano Pucciarelli e Silvia Motta. Ospiti attesi: Sigfrido Ranucci, Myrta Merlino, Ficarra e Picone, Piero Pelù, Rossella Brescia, Piacere Maisano (Marco), Enrico Bertolino, Massimo Cirri e Luca Dondoni.

Gli ospiti di Silvia Toffanin e Verissimo

L’intera puntata di Verissimo del 21 novembre 2020 sarà dedicata al ‘mondo rosa’. Si ricorda che nel 1999 le Nazioni Unite hanno deliberato che il 25 novembre venga considerato come la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ospiti di Silvia Toffanin saranno Michelle Hunziker, Valeria Graci, Loredana Bertè, Vladimir Luxuria, J Ax e Valentina Pitzalis, donna sopravvissuta a un tentato femminicidio.

Gli ospiti di Milly Carlucci a Ballando con le stelle

La ‘Ballerina per una notte’ della finale di Ballando con le Stelle in onda sabato 21 novembre 2020 sarà una presenza ‘interna’ allo show, vale a dire Carolyn Smith. L’edizione del talent capitanato da Milly Carlucci giunge all’atto conclusivo. Per la produzione della trasmissione è stata una stagione travagliatissima. Nonostante ciò, la perseveranza della padrona di casa e del suo staff ha fatto si che nonostante i mille ostacoli Ballando è comunque andato in onda riuscendo ad arrivare alla meta.

Tu Si Que Vales, Gerry Scotti guarito dal Covid presente in collegamento

Sabato 21 novembre in prima serata su Canale 5 sarà trasmessa la semifinale di “Tu si que Vales”. Ci si avvicina quindi alla conclusione del programma, che mette in palio un premio da 100 mila euro in gettoni d’oro per colui o colei che riuscirà a salire sul gradino più alto del podio. A giudicare le esibizioni ci sarà come al solito la giuria formata da Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Gerry Scotti dopo aver lottato e sconfitto il coronavirus, sarà presente in collegamento e annuncerà i tre finalisti del circuito di gara parallelo della rinomata Scuderia.