Il sabato di Mediaset e Rai si preannuncia come sempre ricco di emozioni e sorprese. Ecco tutti le anticipazioni sui programmi che andranno in onda nelle reti principali in prima serata e nella fascia pomeridiana.

Diciamo addio a C’è Posta per Te, la cui ultima puntata è stata trasmessa sabato scorso, e accogliamo la nuova edizione del Serale di Amici 2020/2021. Maria De Filippi infatti porterà in scena su Canale 5 lo spettacolo tanto atteso degli alunni del talent. E questa rappresenta sicuramente la novità di questo sabato 20 marzo.

Scopriamo dunque insieme tutte le anticipazioni dei salotti e dei programmi Mediaset e Rai più apprezzati dai telespettatori. Quali saranno questa volta gli ospiti che animeranno le nostre tv?

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Alle 16.00 su Canale 5 Silvia Toffanin con il suo salotto ricco di interviste. Per la prima volta a Verissimo ci sarà Rula Jebreal, giornalista e scrittrice che ha sempre difeso in prima linea i diritti delle donne. E poi ancora un mito della canzone italiana: Ornella Vanoni.

A seguire tra gli ospiti sarà presente anche Joaquìn Cortés, ballerino di flamenco di fama internazionale e sex symbol degli anni Novanta. A Verissimo racconterà della sua vita e della sua ultima esperienza: infatti è da poco diventato papà per la seconda volta.

Ci saranno anche Elisabetta Canalis e Maria Giovanna Elmi. In studio poi l’attore e doppiatore Luca Ward, che ripercorrerà i suoi 60 anni. Per ultimo, sarà ospite Luigi Mastroianni, ex corteggiatore di Uomini e donne per raccontare la storia come scrittore di suo fratello Salvo.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Su Rai 3 appuntamento alle 15.00 con Massimo Bernardini. Tra i temi di apertura ci saranno il ritorno sulla scena mediatica del nuovo segretario del Pd, Enrico Letta, e il ruolo informativo della televisione nel caso Astrazeneca. Assieme al conduttore del talk, Lucia Annunziata e Massimo Cirri si soffermeranno sullo stop al vaccino di questi giorni e su quale ruolo gioca l’informazione in vicende tanto delicate, specialmente per il periodo che stiamo vivendo.

Uno spazio verrà dedicato anche alla Giornata in memoria delle vittime del Covid, con la presenza e il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi. Successivamente Riccardo Bocca, Maria Volpe e Paola Marella commenteranno il makeover delle abitazioni, un genere tv che in questo periodo storico ha assunto una nuova valenza narrativa.

Tra gli ospiti Stefano Bollani e Valentina Cenni che presenteranno il loro ultimo programma Via dei Matti Numero 0. Sveleranno i meccanismi segreti della sua messinscena. Con loro ci sarà anche Pino Strabioli per parlare della nuova tendenza del genere fiction: il racconto delle vite e della carriera di cantanti e musicisti.

Infine, sarà presente anche Monica Guerritore che parlerà della nuova serie Speravo de Morì Prima sulla vita di Francesco Totti; e poi Vladimir Luxuria che interverrà sulla partenza dell’edizione de L’Isola dei Famosi, capitanata da Ilary Blasi.

Gli ospiti di Marco Liorni a Italia Sì!

Alle 16.45 su Rai 1 nuova puntata di ItaliaSì! con Marco Liorni. Tra gli ospiti in primo piano ci sarà il sindaco di Carpi, Alberto, diventato noto per aver inseguito e fermato il ladro che aveva derubato una signora. Ci sarà la star del web Emanuele che ironizza sui look delle celebrity.

Tra gli ospiti anche Francesco Maura che a 18 anni è stato nominato Alfiere della Repubblica e Justine Mattera che risponderà alle osservazioni di chi l’ha criticata per le foto pubblicate sul suo profilo social. In puntata uno spazio sarà dedicato al ricordo di Raoul Casadei con gli Extraliscio.

Tra le tematiche non mancherà il quadro attuale della situazione epidemiologica. Questa settimana ci sarà il primo certificato Covid e salirà sul podio Erika che chiede di modificare le linee guida perché ancora oggi non si possono vedere i propri cari.

Gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici

Inizia l’avventura del Serale di Amici e quella di questo sabato è la prima puntata dell’attuale edizione 2020/2021. Le tre squadre Zerbi-Celentano, Arisa-Cuccarini e Peparini-Pettinelli e i loro allievi sono pronti a sfidarsi. Come già annunciato i giudici, invece, saranno Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Tra gli ospiti invitati a presenziare nella prima serata del talent saranno: Sabrina Ferilli, che da mercoledì 24 marzo sarà in onda con la fiction Svegliati Amore Mio e Pio ed Amedeo, che invece ad aprile dovrebbero condurre un nuovo show.