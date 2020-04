Gli ospiti tv di Silvia Toffanin a Verissimo: vecchie interviste e nuovi video messaggi

Sabato 18 aprile, alle ore 16.00, su Canale 5, nuovo appuntamento con Verissimo – le storie, condotto da Silvia Toffanin. Continua la carrellata di artisti e personaggi che hanno voluto partecipare al grande coro virtuale #ImagineForVerissimo. Questa settimana si uniranno: Leo Gassmann, Stash, Chiara Galiazzo, Alessia Mancini con Flavio Montrucchio, Michele Zarrillo e Giulia Molino di Amici. Spazio poi ai videomessaggi, con il racconto e le riflessioni di come questo periodo di quarantena stia cambiando le loro vite, di Belen Rodriguez, Annalisa, Alberto Urso e del judoka Marco Maddaloni. Quest’ultimo, con la moglie Romina Giamminelli, ha annunciato l’arrivo del terzo figlio. In più questo sabato verranno riproposte le interviste di Silvia Toffanin a Bobo Vieri con Costanza Caracciolo, Elettra Lamborghini, Giorgio Panariello, Luca Argentero e Cristina Marino.

Gli ospiti tv di Marco Liorni a Italia Sì

A Italia Sì, su Rai Uno dalle 16.45 alle 18.45, si continuerà a parlare dell’emergenza sanitaria Coronavirus e del nuovo decreto emanato da Giuseppe Conte. Come sempre, accanto al conduttore Marco Liorni non mancheranno gli opinionisti Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Rita Dalla Chiesa. In collegamento da Milano il contributo di Mauro Coruzzi, in arte Platinette.

Gli ospiti tv di Paolo Bonolis a Ciao Darwin

Il sabato sera continuano su Canale 5 le repliche di Ciao Darwin 2019. La sfida della sesta puntata sarà Davide contro Golia. La squadra di Davide è caratterizzata da persone basse ed è capitanata da Fabio Basile, campione di judo nonché ex protagonista di Ballando con le Stelle ed ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip. Golia è invece la squadra delle persone alte ed è guidata dal pallavolista Luigi Mastrangelo, alto ben due metri. Madre Natura è l’italiana Sara Croce, attuale Bonas di Avanti un altro ed ex fiamma di Andrea Damante.

Gli ospiti di Roberto Bolle a Danza con me

Da sabato 18 aprile rivediamo i momenti più belli e quelli più divertenti di tutte e tre le edizioni del grande show di danza condotto da Roberto Bolle. Si esibiscono ballerini di fama mondiale, come Nicoletta Manni, prima ballerina della Scala di Milano, ma anche protagonisti del mondo del cinema, della musica e dello sport. Solo per citarne alcuni: Sting, Stefano Accorsi e Andrea Bocelli, Marco D’Amore, Tiziano Ferro, Nina Zilli, Virginia Raffaele, Luca e Paolo, Ahmad Joudeh.