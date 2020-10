Nuovi appuntamenti televisivi sulle reti Rai e Mediaset per il pomeriggio e la prima serata di sabato 17 ottobre 2020, con nuovi e interessanti ospiti. Il pubblico di Canale 5 potrà seguire numerose ed emozionanti interviste nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin, in onda dalle ore 16.00. Dopo di che, nel prime time, avrà la possibilità di seguire Tu Sì Que Vales con tutta la squadra. Rai 3 alle ore 15 trasmetterà una nuova puntata di Tv Talk, con nuovi dibattiti. Infine, su Rai Uno non mancheranno gli appuntamenti di Italia Sì con Marco Liorni alle ore 16.25 e nella prima serata Ballando con le Stelle con Milly Carlucci.

Gli ospiti in tv di sabato 17 ottobre 2020 a Verissimo, Italia Sì e Tv Talk

Il pubblico di Canale 5 non dovrà mancare all’appuntamento di Verissimo. Nel pomeriggio di questo sabato, Silvia Toffanin intervisterà Eva Grimaldi. Dopo il coming out di Gabriel Garko al GF Vip, l’attrice è pronta a raccontare la sua verità. Come già è stato possibile vedere nel corso della pubblicità, approderà nello studio di Canale 5 Demet Ozdemir, la giovane interprete di Sanem Aydin nella serie tv di successo Day Dreamer – Le ali del sogno. Gerry Scotti manterrà la promessa fatta la scorsa puntata e tornerà in studio con Rudy Zerbi. Oltre questi volti, troveremo nel salotto della Toffanin anche Federica Panicucci, con un racconto di vita molto emozionante, e Manila Nazzaro con il suo compagno Lorenzo Amoruso. Come sempre, questo sabato tornerà in onda su Rai Uno Italia Sì, che non ha più gli opinionisti fissi, bensì a rotazione. A Tv Talk su Rai 3 saranno presenti Serena Bortone, Giuseppe Cruciani e Anna Pettinelli. Nello studio, inoltre, non mancheranno Riccardo Bocca, Nanni Delbecchi, Velia Lalli e Giorgio Simonelli. Infine, in puntata il pubblico vedrà anche Giancarlo Magalli.

Ballando con le Stelle, ospiti di sabato 17 ottobre 2020: Samuel Peron “ballerino per una notte” insieme a Milly Carlucci

Questo sabato 17 ottobre 2020 i telespettatori Rai saranno felici continuare a seguire la gara di Ballando con le Stelle. A mettersi in gioco, durante questa serata, sarà la padrona di casa, Milly Carlucci. Infatti, secondo le anticipazioni, la conduttrice ballerà insieme a Samuel Peron, ballerino per una notte. A causa del Coronavirus, l’artista non ha potuto prendere parte a questa nuova edizione.

Tu Sì Que Vales: ospiti di sabato 17 ottobre 2020

Ci sarà il sesto appuntamento di Tu Sì Que Vales, durante il quale i telespettatori ritroveranno nella giura Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. A rivelare il risultato dei voti del pubblico ci penserà, come sempre, Sabrina Ferilli. Alla conduzione il pubblico ritroverà Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ancora non sono stati annunciati ospiti per questa puntata. Proprio nella giornata di ieri è arrivata una bruttissima notizia riguardante il programma. La giovane 19enne, Veronica Franco, che aveva preso parte al programma, ha purtroppo perso la vita.