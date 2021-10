Torna l’appuntamento con i programmi del weekend. Anche questo fine settimana le conduttrici e i conduttori Mediaset e Rai sono pronti ad allietare il pubblico con sano divertimento. Non mancano, tuttavia, attualità, fatti di cronaca ma anche interviste emozionanti.

Da Verissimo, in programmazione su Mediaset, a Tv Talk e Ballando con le stelle, in Rai, ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle trasmissioni di sabato 16 dicembre che andranno in onda in fascia pomeridiana e serale.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Alle ore 16.30 su Canale 5 appuntamento con Verissimo. Tra gli ospiti di questa settimana ci saranno Manuela Arcuri e Gianluca Grignani che racconterà in maniera intensa e inedita alcuni dei fatti più significativi della propria vita.

Ci sarà poi anche la ginnasta Vanessa Ferrari, medaglia d’argento a Tokyo 2020. Mentre sarà in studio per la prima volta Lunetta Savino. Tra gli ospiti anche l’ultimo eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip, Samy Youssef. Il gieffino racconterà la sua storia straordinaria.

In ultimo, ma non per importanza, saranno intervistati da Silvia Toffanin Benjamin Mascolo e la fidanzata Bella Thorne.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Su Rai 3 alle 15 appuntamento con Massimo Bernardini a Tv Talk. Corrado Augias e Giorgio Zanchini, conduttori del nuovo programma di Rai3 “Rebus” apriranno la puntata del talk show partendo dalla domanda: “quanto è difficile utilizzare la lente della cultura per leggere il presente?”

Successivamente la filosofa Michela Marzano affronterà il dibattito politico-mediatico nato dalla protesta contro il green pass. Ci si chiederà, infatti, qual è il ruolo della tv nel rappresentare chi rifiuta di vaccinarsi. Ci sarà poi un excursus sulla figura del mago in tv. Ad affrontare la tematica sarà Raul Cremona mentre l’attore e presentatore Gabriele Corsi svelerà i meccanismi della narrazione del programma “Il Contadino Cerca Moglie”.

Carlo Cracco sarà poi al centro di un’analisi sul suo “Dinner Club” mentre con Alessandro Gassmann si commenterà il ritorno della fiction “I Bastardi di Pizzofalcone”. Ad arricchire il confronto in studio, anche Beatrice Dondi de L’Espresso, Massimo Cirri di Radio2 e Claudia Rossi del Fatto Quotidiano online.

Le anticipazioni di Ballando con le stelle con Milly Carlucci

In prima serata su Rai 1, precisamente alle ore 20.35, torna l’appuntamento del weekend con il dance show più amato dai telespettatori, Ballando con le stelle. Ancora una volta Milly Carlucci non sbaglia un colpo, portando con sé uno straordinario cast, immancabile l’energia contagiosa di Paolo Belli e della sua Big Band.

Le coppie in gara, invece, saranno così composte Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppo-la; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Fabio Galante – Giada Lini; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Mietta – Maykel Fonts; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini – Sara Di Vaira.

Nello spazio dedicato al Ballerino per una notte, Milly Carlucci per la prima puntata ospiterà una vera istituzione della televisione italiana: Pippo Baudo. Il conduttore dovrà imparare una coreografia preparata ad hoc per lui che dovrà eseguire durante la diretta del programma.

Immancabile anche Roberta Bruzzone, la nota criminologa che di settimana in settimana svelerà qualche curiosità sulle istrioniche personalità dei nuovi concorrenti con Alberto Matano. Fra le novità Alessandra Mussolini ricoprirà un ruolo particolare a bordo pista.

La giuria, invece, sarà composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith. Si aggiungerà quest’anno una “giurata del popolo”, Rossella Erra, che avrà la possibilità di contestare e di smentire le votazioni, premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.