Sabato 16 maggio 2020: ospiti e programmi tv (Verissimo, Italia Sì, Ciao Darwin, Europe Shine a Light)

Il piccolo schermo prosegue il suo periodo di ‘quarantena’ con trasmissioni, show rivoluzionati e repliche. Nel pomeriggio di Canale 5 tornerà in onda Verissimo – Le storie. Il talk guidato da Silvia Toffanin, come da diverse settimane a questa parte, trasmetterà parte delle migliori interviste della stagione in corso, oltre a dei videomessaggi inediti. Su Rai Uno non si ferma il cammino di Italia Sì, timonato da Marco Liorni, che sarà in diretta. In serata largo allo scontro che contrapporrà Europe Shine a Light (Rai Uno, con Diodato a tenere alto l’onore del Bel Paese) e Ciao Darwin – Terre desolate di Paolo Bonolis (Canale 5, programma in replica).

Gli ospiti tv di Silvia Toffanin a Verissimo

Tra i videomessaggi inediti trasmessi da “Verissimo” sabato 16 maggio 2020 quello di Elisabetta Canalis da Los Angeles, quello dei futuri sposi Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che hanno annunciato nelle scorse ore di aspettare un bebè, quello della coppia comica Katia Follesa e Angelo Pisani, e quello di Leo Gassmann, vincitore di Sanremo 2020 categoria Nuove Proposte. Inoltre, saranno messe in onda (in replica) le interviste di Fiorello (che proprio domani festeggia i 60 anni), Patty Pravo, Sabrina Ferilli, Ambra Angiolini, Bruno Barbieri, Federica Nargi e Alessandro Matri.

Gli ospiti tv di Marco Liorni a Italia Sì

Al fianco di Marco Liorni ritroveremo Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli. Come di consueto verrà trattata la stretta attualità sul procedere dell’emergenza sanitaria e la relativa Fase 2. Ricordiamo che il talk è stato prolungato fino al 27 giugno.

Europe Shine a Light – Accendiamo la musica contro Ciao Darwin

Su Canale 5 proseguono le repliche di Ciao Darwin – Terre desolate, garanzia di ascolti. Lo show di Bonolis stavolta si scontrerà con Europe Shine a Light – Accendiamo la musica, il nuovo format che quest’anno prende il posto dell’Eurovision Song Contest, il programma musicale più visto nel mondo e annullato a causa dell’emergenza sanitaria. A condurre e commentare le performance dei 41 artisti – per l’Italia gareggerà Diodato – Flavio Insinna e Federico Russo. Una location esclusiva e suggestiva come l’Arena di Verona farà da sfondo all’esibizione del vincitore della settantesima edizione di Sanremo, che proporrà il brano con cui ha conquistato il Festival: “Fai Rumore”. Insieme a Diodato, ospiti della serata ci saranno: Mahmood, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Michielin e Il Volo. Oltre ad Al Bano che racconterà le sue performance sui palchi europei ed Enzo Miccio che commenterà le mise più curiose della serata. Non mancheranno spazi dedicati all’emergenza Coronavirus.