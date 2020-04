Italia sì dopo Storie italiane a giugno con Liorni: novità palinsesti Rai

Storie italiane chiude a fine maggio: Eleonora Daniele conferma, dopo Italia sì

Come ben sapete, non è ancora chiaro cosa succederà dopo che Eleonora Daniele saluterà il suo pubblico a fine maggio chiudendo questa bella edizione di Storie italiane: la conduttrice è intervenuta proprio pochi giorni fa per spiegare che nessuno la sostituirà e che il programma non avrà altri conduttori. Chiaramente, il vuoto lasciato da una trasmissione di questo tipo nei palinsesti non può essere riempito facilmente trattandosi di un programma ben costruito e dai contenuti prettamente informativi: l’operazione di sostituzione da giugno in poi dovrà essere quindi ben ponderata, e la soluzione trovata pare quella giusta.

Italia sì al posto di Storie italiane, Marco Liorni alla conduzione

Dalle 10.30 alle 12.30 di ogni mattina dovrebbe essere trasmessa una versione quotidiana di Italia sì, programma che – come senz’altro saprete – va in onda il sabato pomeriggio su Rai Uno e che proseguirà fino alla fine di giugno. I fan di Marco Liorni potranno rivederlo insomma ogni giorno, e non esclusivamente il sabato. Ricordiamo tra l’altro che non è solo questo il programma affidato al conduttore: Liorni infatti è inattesa di iniziare le registrazioni di Reazione a catena che dovrebbe essere trasmesso su Rai Uno prima del telegiornale delle 20 dalla fine di giugno fino al mese di settembre.

Palinsesti Rai, solo ipotesi per ora: gli impegni di Liorni con Reazione a catena

L’indiscrezione arriva da Tvblog che ha tenuto a precisare che al momento si tratta soltanto di un’ipotesi della rete e non di un cambiamento ufficiale dei palinsesti: “Il tutto – si legge – dovrà combaciare con i piani di produzione della nuova serie di Reazione a catena […] realizzata presso il centro di produzione Rai di Napoli”. In attesa di saperne di più, anche di ricevere un’eventuale smentita, non possiamo che accogliere positivamente tale possibilità, dal momento che Liorni sembra essere un conduttore perfetto per una trasmissione quotidiana come quella che dovrà andare in onda. Vi terremo aggiornati.