In anteprima tutte le anticipazioni e i vip che siederanno nei salotti e nei talk show più seguiti in fascia pomeridiana e serale su Mediaset e Rai

Anche questo sabato appuntamento ricco di sorprese e ospiti importanti. Da Mediaset a Rai, ecco tutti i salotti e i talk show imperdibili per il 13 marzo. Ma quali saranno i Vip e le tematiche che animeranno il weekend in fascia pomeridiana e serale delle reti principali?

Da Silvia Toffanin con Verissimo, a Massimo Bernardini con Tv Talk, fino alla tarda serata con Maria De Filippi a C’è Posta per te. Ecco tutte le anticipazioni relative alle trasmissioni più seguite del sabato.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Su Canale 5 alle 16.00 Silvia Toffanin avrà in studio a Verissimo in esclusiva Ilary Blasi, pronta per la partenza dell’Isola dei famosi a lunedì 15 marzo. Nel salotto ci sarà anche Sabrina Ferilli che presenterà la sua ultima fiction Svegliati amore mio.

Ci sarà poi anche Ginevra Elkann, nipote di Gianni Agnelli che ricorderà il suo amato nonno. Il 12 marzo infatti avrebbe compiuto 100 anni. E ancora ospite della puntata anche Orietta Berti, reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo 2021. Racconterà le emozioni vissute sul palco dell’Ariston dopo 29 anni.

Infine, ci sarà anche il marciatore Alex Schwazer che ha avuto finalmente giustizia. Parlerà della sua assoluzione dall’accusa di doping dal Tribunale di Bolzano.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Questo sabato Tv Talk si aprirà con dei temi scottanti: dall’ospitata di Zingaretti da Barbara D’Urso per arrivare al videomessaggio registrato del presidente Draghi. Fino ad affrontare gli ultimi sviluppi della telepolitica. Appuntamento alle 15.00 su Rai 3 con Massimo Bernardini che ne parlerà con Bruno Vespa e Paolo Celata.

In collegamento da Londra invece Barbara Serra che affronterà altri due temi altrettanto caldi: il viaggio compiuto dal Papa in Iraq e l’intervista rilasciata da Meghan Markle e dal principe Harry ad Oprah, che ha sconvolto tutto il mondo.

E ancora a Tv Talk sarà ospite anche Francesco Vecchi per raccontare del suo programma Mattino 5. Mentre con Chiara Francini e Marta Cagnola si parlerà del successo dell’ultimo Montalbano. Poi Sveva Sagramola spiegherà com’è cambiato il racconto del suo Geo in un anno tanto inusuale per le nostre vite.

Guia Soncini e Francesco Mandelli analizzeranno come la tv affronta i temi femminili e le difficoltà di linguaggio che incontra il problema del politicamente corretto. Infine, Mauro Coruzzi si soffermerà sul ritorno di Avanti un altro che quest’anno compie il suo decimo anno.

Gli ospiti di Marco Liorni a Italia Sì

Nella nuova puntata di Italia Sì podio a Paola per parlare di scandali e di un grande amore, un amore durato una vita, quello del suo papà e della sua mamma. Ci sarà poi Luca Lombardo, il trasformista che si è esibito per tutto il Festival di Sanremo al fianco del gruppo Lo Stato Sociale. Dalla Sicilia arriverà Fortunato, grande fan ed esperto di Montalbano, che interverrà in difesa del celebre commissario dopo le critiche dei social per la rottura del suo fidanzamento.

Ospite Justine Mattera risponderà alle osservazioni di chi l’ha criticata per le foto da lei pubblicate sul suo profilo social. Sul podio anche Paolo, truffato perché ha firmato senza leggere le 25 pagine scritte fitte del contratto. Si parlerà inoltre di Covid, dando buone notizie con podi fisici e virtuali.

Gli ospiti di Maria De Filippi a C’è Posta per te

Nuovo appuntamento con la regina del sabato sera, Maria De Filippi. Per questa volta puntata tutta al femminile per quanti riguarda gli ospiti che animeranno lo studio di Canale 5. Infatti, ad assistere alle commoventi storie del programma saranno due figure speciali. In primis, la divertente comica Luciana Littizzetto.

Ci sarà poi anche la nota cantante, molto cara alla conduttrice, Alessandra Amoroso. L’artista è reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo 2021, a cui ha partecipato come ospite insieme alla sua collega e amica Emma in una delle cinque serate.

Gli ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio

Dopo lo stop sanremese, riprende l’appuntamento televisivo con Ciao Maschio, in onda domani dalle 23.55 su Rai1. Tra gli ospiti che siederanno nel salotto televisivo di Nunzia De Girolamo saranno Vladimir Luxuria, con un passato in politica e oggi personaggio televisivo che, per la prima volta in tv, farà un salto nel passato vestendo i panni di un maschio e raccontandosi tra paure e fragilità del passato, sino al coraggio e alla forza della sua scelta identitaria.

Ci saranno poi: Riccardo Bocca, giornalista ed apprezzato critico televisivo, ed Enrico Silvestrin conduttore radiofonico e televisivo, attore nonché pioniere italiano di Twitch. Non mancheranno le provocazioni e la tagliente ironia di Drusilla Foer che darà il suo punto di vista su quanto appena ascoltato.