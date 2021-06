Sabato 12 giugno 2021, ospiti tv e anticipazioni: Verissimo e The Winner is

Sono iniziate le vacanze estive molte delle trasmissioni televisive che ci hanno accompagnato in questa stagione si sono fermate per il consueto periodo di pausa. Tra queste per la Rai lo stop riguarda: Italia Sì!, Storie Italiane e Tv Talk.

Su Mediaset, invece, in prima serata spiccano le repliche del programma condotto da Gerry Scotti The Winner Is mentre per il daytime andrà in onda lo Speciale di Verissimo con Silvia Toffanin, “Le storie”. Su Rai 1, invece, in prima serata verranno trasmessi gli europei Euro 2020 dalle ore 20.30. Qui il Belgio debutterà contro la Russia di Miranchuk e Dzyuba.

Ecco quindi ospiti ed anticipazioni che animeranno il pomeriggio e la prima serata del piccolo schermo.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo – Le storie

Torna l’appuntamento con Silvia Toffanin e il suo format Verissimo – Le storie, in sostituzione alla classica inedita puntata del programma della conduttrice. Anche stavolta, dalle ore 16.06 rivivremo grazie alle interviste della trasmissione di Canale 5, le emozioni di molti beniamini della tv e non solo.

Ad arricchire la puntata tanti contenuti inediti e, a questo proposito, per l’appuntamento di domani a questo proposito ci sarà il racconto di Stefano Accorsi, che ripercorrerà i suoi primi cinquant’anni, tra vita privata e carriera. Rivivremo poi le emozioni che ci avevano già fatto provare Ilary Blasi con dettagli sulla sua quotidianità nel ruolo di mamma, moglie e donna televisiva. Ma non solo, la nuova avventura all’Isola dei Famosi, che ha decretato il suo vincitore proprio qualche giorno fa.

E poi ancora tra gli ospiti rivivremo le interviste di due importanti attrici: Nancy Brilli, Sabrina Ferilli, da poco tornata nel piccolo schermo con la fiction Svegliati amore mio e Maria Amelia Monti, amata dal pubblico televisivo per il suo ruolo nella sit-com Finalmente soli, al fianco di Gerry Scotti.

Per la parte musicale, invece, ci sarà l’intervista ad una grandissima artista del panorama musicale italiano: Loredana Bertè.

La replica di The Winner Is di Gerry Scotti

Per la prima serata di Canale 5 Mediaset ha deciso di proseguire con le repliche di The Winner Is, condotto da Gerry Scotti. La trasmissione di successo vede protagonisti 8 aspiranti cantanti a puntata che hanno l’obiettivo di sfidarsi in scontri diretti, cercando di interpretare dal vivo brani di enorme successo del panorama musicale nazionale e internazionale.

Al termine dell’esibizione 100 giurati avranno il compito di votare segretamente il vincitore.