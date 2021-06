Isola 2021, Awed dopo la vittoria torna sui social e svela quanto pesa

Awed dopo l’Isola dei Famosi 2021 è tornato su Instagram. I suoi fan attendevano con ansia questo momento, avendo sentito la sua mancanza negli ultimi tre mesi. Awed su Instagram è molto seguito, ha un milione e settecentomila follower e tutti aspettavano foto e video dopo l’Isola. Ebbene, Simone Paciello non li ha delusi e si è subito mostrato sui social il giorno dopo aver vinto il reality show. Ha postato una foto scattata in hotel con il trofeo che gli hanno consegnato ieri sera e le sue prime parole. Nel messaggio ha anche scritto quanto pesa dopo l’Isola dei Famosi.

Simone ha ancora barba e capelli lunghi, ma la pancia piena: ieri sera si è divertito e, soprattutto, ha mangiato seduto a tavola. I finalisti insieme agli ultimi eliminati hanno fatto una grande festa, era presente anche Daniele, il fratello di Awed volato in Honduras per fargli una sorpresa. Ilary Blasi anche ieri sera ha regalato al finalista una porzione di parmigiana, il suo piatto preferito, ma lui ne ha mangiata poca perché era troppo forte l’emozione di riabbracciare il fratello. Awed ha scritto un messaggio dopo l’Isola 2021 ai suoi fan, ringraziandoli per il risultato raggiunto:

“Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. Abbiamo vinto l’Isola dei Famosi! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza”

Nella foto Awed non ha vestiti addosso, lasciando il segno del suo dimagrimento anche sul profilo Instagram. Quanto pesa oggi Awed e quanti chili ha perso all’Isola? Lo ha svelato lui stesso. A fine messaggio, infatti, ha scritto: “Un grazie dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg”. Ha perso in tutto ben venti chili: quando è partito pesava 75kg. A metà maggio, inoltre, il programma aveva svelato quanti chili hanno perso i naufraghi e Awed pesava 59 chili. In tre settimane ne ha persi altri quattro.

Oltre a questo messaggio, Awed ha registrato anche dei video pubblicati tra le stories. Ha chiesto un po’ di tempo ai fan prima di tornare attivo sui social. Il motivo? Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021 ha detto di essere ancora scosso per tutto ciò che è successo, deve ancora realizzare il tutto perché al momento è tutto paradossale per lui. “Non sto razionalizzando nulla, datemi del tempo per capire e per leggere tutto”, ha detto spiegando di essere confuso da tutto ciò che è successo.