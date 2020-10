Nuovi appuntamenti in tv questo sabato 10 ottobre 2020, sia nel pomeriggio che in prima serata. Il pubblico di Canale 5 e quello di Rai Uno potranno seguire il loro programma preferito tra interviste e performance speciali. Come sempre andranno in onda: Italia Sì con Marco Liorni (Rai Uno), Verissimo con Silvia Toffanin (Canale 5), Ballando con le Stelle con Milly Carlucci (Rai Uno) e Tu Sì Que Vales con tutta la sua squadra (Canale 5). Non mancano le novità con le interviste esclusive e le nuove esibizioni dei partecipanti nei quattro programmi del sabato.

Gli ospiti in tv di sabato 10 ottobre 2020 a Verissimo e Italia Sì

Dopo tanta attesa, il pubblico di Canale 5 a Verissimo potrà assistere all’intervista di uno dei volti televisivi più amati del momento! Ospite della puntata di sabato 10 ottobre 2020 nel salotto di Silvia Toffanin è Can Yaman. L’amato attore turco si lascerà intervistare dalla padrona di casa e i telespettatori non vedono l’ora di ascoltarlo! L’interprete è il protagonista della serie Daydreamer, che sta andando in onda su Canale 5. Era già noto in Italia per il ruolo di Ferit in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. In studio i telespettatori ritroveranno anche Lorella Cuccarini, che parlerà delle ultime vicende televisive che l’hanno vista protagonista. Si faranno intervistare dalla Toffanin anche Gerry Scotti ed Ezio Greggio, protagonista del nuovo film Lockdown all’italiana di Enrico Vanzina. Infine, entreranno in studio la compagna di Luca Argentero e neo mamma Cristina Marino e l’attore Michele Morrone. Italia Sì andrà come sempre in onda su Rai Uno. Questa edizione del programma non ha degli opinionisti fissi, ma a rotazione.

Ballando con le Stelle, ospite di sabato 10 ottobre 2020: Siniša Mihajlovic e sua moglie Arianna “ballerini per una notte”

Questo sabato 10 ottobre non mancherà l’appuntamento con il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Le varie coppie rimaste in gioco continueranno a sfidarsi tra loro. Le anticipazioni rivelano che i ballerini per una notte saranno Siniša Mihajlovic e sua moglie Arianna. Il loro compito è quello di dare un contributo al tesoretto, che servirà a salvare una delle coppie dall’eliminazione.

Tu Sì Que Vales: ospiti di sabato 10 ottobre 2020

Appuntamento in prima serata per il pubblico di Canale 5 con la quinta puntata della nuova edizione di Tu Sì Que Vales. Al momento, non è ancora stato annunciato nessun ospite. Ovviamente alla conduzione i telespettatori ritroveranno Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. A giudicare le performance, oltre al pubblico, ci penseranno come sempre Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti.