Russell Crowe a Sanremo, ufficiale. Fiorello fulmineo: “A sue spese”

Il 2024 inizia con il botto per Viva Rai2! Nello show di Fiorello, lunedì 15 gennaio, è intervenuto Amadeus, in videochiamata, rivelando una importante notizia riguardante il Festival di Sanremo. Il direttore artistico della kermesse ha infatti annunciato un ospite big straniero. Sull’Ariston sbarcherà Russell Crowe, attore hollywoodiana tra i più celebri al mondo, noto, tra le altre cose, per aver interpretato Massimo Decimo Meridio nel film cult Il Gladiatore.

“Lui suona il blues, poi starà con noi. Finisce di girare un film in Australia il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l’8 è in diretta su Rai1″, ha riferito “Ama” all’amico Fiorello. A confermare la presenza è stata anche la stessa star d’oltreoceano che ha confezionato un video in cui ha parlato della sua futura ospitata. Così il divo:

Ciao Amadeus! Ciao Fiorello! Ci vediamo a Sanremo. Sono felicissimo del vostro invito al Festival di Sanremo e non vedo l’ora di raggiungervi lì e di venire in Italia perché ho scoperto anche di essere di origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno e prima ancora Parma. Ciò che mi connette all’Italia ora lo so per certo, non è solo una questione di predilezione, ma un legame di sangue. A presto, amici! Al mio segnale scatenate l’inferno.

Il precedente di Crowe a Sanremo: ad accoglierlo ci fu Raffaella Carrà

Non è la prima volta che Crowe prende parte alla kermesse canora ligure. Già più di vent’anni fa fu infatti protagonista del Festival. Correva l’anno 2001 e in quell’edizione trionfò Elisa con Luce (Tramonti a nord est). Al timone dello show, all’epoca, c’erano Raffaella Carrà, Megan Gale, Massimo Ceccherini, Enrico Papi e Piero Chiambretti.

Crowe cantò il brano Sail the Ocean. Anche quest’anno, come anticipato da Amadeus, “Il Gladiatore” mostrerà le sue doti canore e musicali sfoderando un brano blues accompagnato dalla sua band. Non solo: non si tratterà di un’ospitata mordi e fuggi. Il divo, infatti, dopo aver cantato parteciperà attivamente alla terza serata della kermesse, quella prevista per l’8 febbraio 2024.

Come ha reso noto Amadeus, l’organizzazione si è riuscita a incastrare in modo perfetto con le esigenze dell’attore che finirà di girare le riprese del suo ultimo film in Australia il 6 febbraio. Trova quindi conferma l’indiscrezione dello scorso dicembre che sosteneva appunto che il divo sarebbe sbarcato nella cittadina ligure.

La battuta di Fiorello sulle spese Rai per Russel Crowe

Fiorello, naturalmente, non poteva farsi sfuggire l’occasione di fare un paio di battute sul tema relativo all’ospitata. Dopo aver saputo dell’arrivo al Festival della star hollywoodiana, ha chiosato: “E tutto a sue spese. Ti pare che Roberto Sergio spende per Crowe?”. Ovviamente si tratta appunto di una battuta. Non c’è dubbio che l’attore si farà pagare non solo le spese ma pure un corposo cachet.