Sanremo 2024, Russell Crowe ospite? L’attore commenta il rumor

Sanremo 2024 è sempre più vicino. Salvo clamorose sorprese, si tratterà del quinto e ultimo Festival consecutivo condotto da Amadeus. Se ancora non è dato sapere chi saranno i cantanti in gara (l’annuncio avverrà domenica 3 dicembre durante il Tg delle 13:30), qualcosa sembrerebbe muoversi sul fronte ospiti. Solo qualche giorno fa, Amadeus aveva annunciato proprio al Tg 1 la presenza del musicista Giovanni Allevi, che suonerà sul palco dell’Ariston in occasione della seconda serata. Per chiudere in bellezza i suoi cinque anni al timone della kermesse, però, sembra che Amadeus abbia in mente di portare a Sanremo un ospite internazionale.

Sanremo 2024, ipotesi Russell Crowe: le parole dell’attore

Il Corriere della Sera, nella giornata di sabato 2 dicembre, aveva anticipato la possibile presenza di Russell Crowe a Sanremo 2024. La testata aveva parlato di un accordo praticamente concluso, con Amadeus che sembrava esser riuscito a coronare il presunto sogno di portare l’attore premio Oscar sul palco dell’Ariston. Come se non bastasse, nel giro di poche ore è stato il diretto interessato a confermare quanto anticipato dal Corriere della Sera. Così, infatti, Russell Crowe ha commentato l’indiscrezione, tramite post su X: “Sarebbe magico esibirsi di nuovo a Sanremo. Spero riusciremo a definire i dettagli. L’ultima volta è stata più di vent’anni fa“.

Sebbene Amadeus fosse stato vago sul tema degli ospiti internazionali, sembra proprio che Russell Crowe sia vicinissimo a salire nuovamente sul palco dell’Ariston. Correva l’anno 2001 quando l’attore fu ospite nella kermesse, allora condotta da Raffaella Carrà, dove si esibì con la sua band. Rimane da capire, quindi, se la presenza di Crowe a Sanremo possa trovare conferme anche da parte dello stesso Amadeus, magari nei prossimi giorni, o se sia destinata a rimanere un sogno non realizzato.

Sanremo 2024: l’annuncio dei cantanti in gara

In attesa di capire se Russell Crowe sarà o meno ospite a Sanremo 2024, Amadeus, come detto in precedenza, annuncerà i cantanti in gara nella giornata di domenica 3 dicembre. Dopo il recente annuncio di co-conduttori e co-conduttrici, è giunto il momento di scoprire quali saranno gli artisti protagonisti, al centro di numerose indiscrezioni nelle scorse settimane. Diversi, infatti, sono stati i nomi circolati di recente. Tra i tanti, si è parlato della possibile presenza di Angelina Mango, ma anche di Geolier e de Il Volo.